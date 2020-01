BREAKING NEWS | Gigi Becali face ANUNUL MOMENTULUI: "PLEACA AZI!" Manea si Salomao sunt OUT, urmeaza Nedelcu si Gnohere. Cu ce echipa negociaza pentru Nedelcu

Din articol Urmeaza Nedelcu si Gnohere

Gigi Becali a facut declaratii incendiare.

Patronul ros-albastrilor a vorbit in exclusivitate la "Ora exacta in sport" despre plecarile care au loc in aceasta iarna. Gigi Becali a confirmat plecarile lui Manea si Salomao.

"Da, Salomao a plecat, Manea a plecat! I-am semnat de ieri rezilierea contractului. Nu mai spun de ce, pentru ca asta e strategia clubului. De ce sa zic de ce, ce castig eu? Asta e traditia clubului.

Eu la FCSB nu mai tin jucatori de care nu ma folosesc. Orice jucator care va fi la FCSB, daca atunci cand il bagi, nu te ajuta, nu il mai tin!", a declarat Gigi Becali in exclusivitate la PRO X.

Urmeaza Nedelcu si Gnohere

Gigi Becali a vorbit despre plecarile lui Dragos Nedelcu si Harlem Gnohere. Patronul FCSB a vorbit despre echipa cu care negociaza pentru transferul lui Nedelcu si a confirmat oferta primita de la Mol Vidi.

"Am cerut doua milioane jumate pentru Nedelcu. Oferta a fost de 2 milioane, au spus sa adaugam si bonusuri, sa iau banii sigur.

Cred ca Nedelcu si Gnohere pleaca azi! Am primit telefon pentru Gnohere pe la 8 daca vreau 800.000 de euro, dar sa primesc banii in 2 transe. Am zis ca da, dar vreau garantie bancara. Ii respect pe turci si pe arabi, dar sa ma ierte, vreau garantie", a adaugat patronul FCSB.