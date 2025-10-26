Revelația lui Gigi Becali după FCSB – UTA: „M-a sunat Pintilii!“

UTA a venit, la București, dornică parcă de a scoate FCSB din criză! Pentru că, la ce a arătat trupa pregătită de Adrian Mihalcea, ea a fost „carne de tun“ pentru campioana țării: 0-4!

Pe de altă parte, având în vedere că UTA n-a bătut pe nimeni din 26 august (!), de la o victorie cu Steaua (2-0) în Cupa României, rezultatul cu FCSB nu e tocmai surprinzător. Mai ales că oaspeții au rămas în zece, după eliminarea lui Iliev, în minutul 45+3.

Chiar dacă a avut în față o echipă „muribundă“, Gigi Becali s-a entuziasmat foarte tare după succesul FCSB-ului, scor 4-0. Dovadă și modul în care a vorbit despre Ionuț Cercel, în cadrul intervenției sale, la Prima Sport.

Gigi Becali a aflat că Cercel e stoper!

Deși Cercel e în lotul roș-albaștrilor de la începutul anului, Gigi Becali a avut o revelație, aflând că fotbalistul de 18 ani e stoper de meserie, nu fundaș dreapta, cum era folosit de cuplul Charalambous – Pintilii.

„Cercel m-a costat până acum 900.000! I-am dat 500.000, am mai dat 200.000 pentru nu știu ce jocuri și încă 200.000 pentru nu știu ce jocuri. Am dat 900.000 și pentru el, și pentru Stoian. M-a sunat Pintilii și mi-a zis că a vorbit cu el. Cercel i-a zis: <<Eu sunt, de fapt, fundaș central>>. Și m-am bucurat și mai tare! Cu alte cuvinte, el singur zice că are calitate de fotbalist pe un anumit post. Înseamnă că are siguranță pe acel post. Dacă el nu e comod fundaș dreapta, de ce să nu lăsăm omul fundaș central? Dacă va juca cu Ngezana? Da, normal!“, a spus patronul roș-albaștrilor.

Revelația sa, în cazul lui Cercel, vine într-un moment în care sunt mulți stoperi accidentați, în lotul FCSB-ului, în frunte cu Dawa și Mihai Popescu.

