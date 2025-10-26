Revelația lui Gigi Becali după FCSB – UTA: „M-a sunat Pintilii!“

Revelația lui Gigi Becali după FCSB &ndash; UTA: &bdquo;M-a sunat Pintilii!&ldquo; Superliga
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

După o victorie zdrobitoare, patronul-antrenor al roș-albaștrilor a realizat un detaliu, în premieră, în privința unui jucător care e de la începutul anului, la FCSB.

UTA a venit, la București, dornică parcă de a scoate FCSB din criză! Pentru că, la ce a arătat trupa pregătită de Adrian Mihalcea, ea a fost „carne de tun“ pentru campioana țării: 0-4!

Pe de altă parte, având în vedere că UTA n-a bătut pe nimeni din 26 august (!), de la o victorie cu Steaua (2-0) în Cupa României, rezultatul cu FCSB nu e tocmai surprinzător. Mai ales că oaspeții au rămas în zece, după eliminarea lui Iliev, în minutul 45+3.

Chiar dacă a avut în față o echipă „muribundă“, Gigi Becali s-a entuziasmat foarte tare după succesul FCSB-ului, scor 4-0. Dovadă și modul în care a vorbit despre Ionuț Cercel, în cadrul intervenției sale, la Prima Sport.

Gigi Becali a aflat că Cercel e stoper!

Deși Cercel e în lotul roș-albaștrilor de la începutul anului, Gigi Becali a avut o revelație, aflând că fotbalistul de 18 ani e stoper de meserie, nu fundaș dreapta, cum era folosit de cuplul Charalambous – Pintilii.

Cercel m-a costat până acum 900.000! I-am dat 500.000, am mai dat 200.000 pentru nu știu ce jocuri și încă 200.000 pentru nu știu ce jocuri. Am dat 900.000 și pentru el, și pentru Stoian. M-a sunat Pintilii și mi-a zis că a vorbit cu el. Cercel i-a zis: <<Eu sunt, de fapt, fundaș central>>. Și m-am bucurat și mai tare! Cu alte cuvinte, el singur zice că are calitate de fotbalist pe un anumit post. Înseamnă că are siguranță pe acel post. Dacă el nu e comod fundaș dreapta, de ce să nu lăsăm omul fundaș central? Dacă va juca cu Ngezana? Da, normal!“, a spus patronul roș-albaștrilor.

Revelația sa, în cazul lui Cercel, vine într-un moment în care sunt mulți stoperi accidentați, în lotul FCSB-ului, în frunte cu Dawa și Mihai Popescu.

Gigi Becali, laude pentru Thiam, avertisment pentru Lixandru și Alibec

În continuarea discursului său, Gigi Becali a vorbit și despre alți jucători pe care i-a remarcat, în FCSB – UTA (4-0).

Thiam ăsta văd că e fotbalist. O să vedeți! Când pune piciorul pe minge, se vede că e fotbalist. Lixandru să înțeleagă că azi s-a cam pitit. Nenea Lixandru, eu te văd când te pitești! Eu te văd când te pitești. Dacă nu era 2-0 la pauză, era scos. La mine trebuie să te arăți la pasă. Dacă te-ai arătat și te-ai mișcat, primești. Nu te arăți, stai pe bancă și vine unul care se arată. Ce să-i facem lui Alibec? El vrea să dea el gol. L-am băgat, i-am dat șanse. O să-l băgăm acum. Fac și eu ca Mirel (n.r. – Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova). Sunt 25 de jucători. Ăia de ce să nu se supere și ei? Ce să-ți fac, măi, tată? Măcar cu Bistrița să dai gol, mă. Să te văd! El e un om foarte bun. Are dușmăniile lui, dar știți ce cuminte e? Se supără precum copiii, dar își va reveni. La fotbal trebuie să demonstrezi“, a adăugat Becali.

