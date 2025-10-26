Daniel Bîrligea, Florin Tănase, Darius Olaru și Mamadou Thiam au fost cei care au marcat pentru campioana României, care a urcat pe locul zece după această partidă, la doar trei puncte distanță de zona play-off-ului.



Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a oferit o primă reacție după ce echipa sa a reușit să câștige categoric meciul cu UTA și a ajuns aproape de zona play-off-ului.



Gigi Becali: ”Olaru e jucătorul meu preferat”



Finanțatorul a vorbit în termeni laudativi și despre Darius Olaru, pe care l-a criticat recent. Mijlocașul a avut o evoluție bună cu UTA, meci în care a și reușit să marcheze din penalty.



„Ce rost are să fac schimbări dacă merge echipa și n-am nicio emoție? Ei așa vor, să aibă ritm. Bine, mă, e 2-0, n-am emoții. Câștigați ritm! N-a fost vorba de o rugăminte a celor din staff, dar când ai jucători ca Bîrligea sau Tănase, fotbalul este foarte ușor, dar trebuie să joace tot timpul așa. Când inventează un Bîrligea un gol ca ăsta, atunci se face meciul ușor. Șutul a fost prea tare. Nu mai țin minte când a fost ultimul meci cu atât de puține emoții.



Olaru e jucătorul meu preferat datorită muncii și dăruirii. Din respect pentru el, chiar dacă mai greșește, îl mai las. Dar dacă o va ține din greșeală în greșeală, n-am ce să fac. Dar acum el și-a revenit. Meciul cu Bologna s-ar putea să fie restartul lui”, a spus Gigi Becali, la Prima Sport.



Obiectivul campioanei este, evident, titlul. Acum este la o distanță de 12 puncte față de primele clasate, FC Botoșani și Rapid, care au câte un meci în minus.



În următoarea etapă, FCSB se va deplasa la Cluj pentru duelul cu Universitatea, în timp ce UTA Arad va primi vizita ultimei clasate Metaloglobus București.



FCSB - UTA Arad 4-0 | Echipele:

