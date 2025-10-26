Cele două echipe își dau întâlnire duminică seară, de la ora 20:30, în etapa cu numărul 14 din sezonul regulat al Superligii României. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Andrei Moroiță va fi la ”centru”, ajutat de tușierii Mihai Marica și Ioan Corb. La VAR au fost delegați Sebastian Colțescu și Lucian Rucsandu. Sorin Vadana va fi arbitru de rezervă, în timp ce Dan Victor Berbecaru va fi observatorul arbitrilor.



FCSB - UTA, LIVE TEXT de la 20:30 | Campioana, obligată să câștige



În clasament, FCSB se află pe locul 11 cu 13 puncte. După 13 etape, roș-albaștrii au bifat trei victorii, la care s-au adăugat patru rezultate de egalitate și șase înfrângeri.



De cealaltă parte, UTA se situează pe poziția a 10-a cu 16 puncte. Trei victorii, șapte remize și trei eșecuri a consemnat echipa de pe stadionul ”Francisc von Neuman”.



Cum arată clasamentul

