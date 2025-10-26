Următoarea adversară a lui FCSB din Europa League, eșec horror: "N-am mai pățit niciodată așa ceva"

La trei zile după ce a pierdut pe terenul lui Lyon în Europa League, scor 0-2, Basel a fost învinsă clar și de Lausanne, 1-5! Gazdele de pe Stade de la Tuiliere aveau 3-0 încă de la pauză, iar tabela arăta 5-0 în minutul 66.

Basel, umilită de Lausanne, 1-5! Duelul cu FCSB, peste o săptămână și jumătate



Basel a reușit golul de onoare abia în minutul 85, când ivorianul Benie Traore a transformat un penalty. În primul 11 al viitoarei adversare a lui FCSB s-au aflat nume precum Xherdan Shaqiri (ex-Liverpool), Philip Otele (ex-CFR Cluj) sau Flavius Daniliuc, fundaș cu origini românești, care a mai jucat la Nice, Salzburg, Salernitana sau Verona.



"Nu am mai pățit niciodată așa ceva de când joc la Basel. Oboseala nu poate fi o scuză", a spus după meci fundașul stânga Dominik Schmid (27 de ani), crescut în academia lui Basel, potrivit Blick.



Internaționalul austriac Flavius Daniliuc (24 de ani), care a refuzat în trecut naționala României, a spus: "Știam ce ne aștepta la acest meci pentru că antrenorul ne-a avertizat de nenumărate ori. Am încasat niște goluri pe care le poți lua doar dacă nu ești pregătit mental. E vina noastră, nu a antrenorului".