Următoarea adversară a lui FCSB din Europa League, eșec horror: "N-am mai pățit niciodată așa ceva"

FC Basel, echipa care va primi vizita lui FCSB pe 6 noiembrie, în Europa League, a suferit duminică un eșec drastic în campionatul Elveției.

La trei zile după ce a pierdut pe terenul lui Lyon în Europa League, scor 0-2, Basel a fost învinsă clar și de Lausanne, 1-5! Gazdele de pe Stade de la Tuiliere aveau 3-0 încă de la pauză, iar tabela arăta 5-0 în minutul 66.

Basel, umilită de Lausanne, 1-5! Duelul cu FCSB, peste o săptămână și jumătate

Basel a reușit golul de onoare abia în minutul 85, când ivorianul Benie Traore a transformat un penalty. În primul 11 al viitoarei adversare a lui FCSB s-au aflat nume precum Xherdan Shaqiri (ex-Liverpool), Philip Otele (ex-CFR Cluj) sau Flavius Daniliuc, fundaș cu origini românești, care a mai jucat la Nice, Salzburg, Salernitana sau Verona.

"Nu am mai pățit niciodată așa ceva de când joc la Basel. Oboseala nu poate fi o scuză", a spus după meci fundașul stânga Dominik Schmid (27 de ani), crescut în academia lui Basel, potrivit Blick.

Internaționalul austriac Flavius Daniliuc (24 de ani), care a refuzat în trecut naționala României, a spus: "Știam ce ne aștepta la acest meci pentru că antrenorul ne-a avertizat de nenumărate ori. Am încasat niște goluri pe care le poți lua doar dacă nu ești pregătit mental. E vina noastră, nu a antrenorului".

  • Înaintea partidei de duminică, Lausanne se afla pe locul 11, penultimul din Elveția, cu doar două victorii în nouă etape.

Basel, pe locul 3 în Elveția

În primele 10 etape din campionatul Elveției, Basel a înregistrat 6 victorii și 4 eșecuri. Echipa antrenată de Ludovic Magnin se află pe locul 3 în Super League, cu 18 puncte, 4 sub liderul FC Thun.

Înainte de FC Basel - FCSB, formația elvețiană are 3 puncte în grupa unică din Europa League. A pierdut contra lui Freiburg (1-2) și Lyon (0-2), iar duelul cu Stuttgart l-a câștigat (2-0).

FCSB în faza principală din Europa League: rezultate și program

  • 25 septembrie 2025, 19:45: Go Ahead Eagles - FCSB 0-1 (Miculescu 13')
  • 2 octombrie 2025, 19:45: FCSB - Young Boys Berna 0-2 (Monteiro 11', 36')
  • 23 octombrie 2025, 19:45: FCSB - Bologna 1-2 (Bîrligea 54' / Odgaard 9', Dallinga 12')
  • 6 noiembrie 2025, 19:45: FC Basel - FCSB
  • 27 noiembrie 2025, 22:00: Steaua Roșie Belgrad - FCSB
  • 11 decembrie 2025, 22:00: FCSB - Feyenoord
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce
Revelația lui Gigi Becali după FCSB – UTA: „M-a sunat Pintilii!“
Ligue 1 ACUM, Lille - Metz se termină ca la Roland Garros, derby cu de toate Olympique Lyon - Strasbourg pe VOYO după Angers - Lorient, Auxerre - Le Havre, Rennes - Nice
Adrian Mihalcea a ”tunat” după FCSB - UTA 4-0: ”Oribil, umilitor. E ca un vis urât”
Florin Tănase, replică devastatoare: "Mi-e milă de Giovanni Becali, a ajuns prea rău săracul. Școala vieții nu e de ajuns"
Ce a făcut Legia lui Edward Iordănescu cu campioana Lech Poznan, venită după rușinea 1-2 cu o echipă din Gibraltar
Gigi Becali a bătut palma cu CFR Cluj: "Știți cât m-a costat? 3 milioane de euro!"
Florin Tănase, replică devastatoare: "Mi-e milă de Giovanni Becali, a ajuns prea rău săracul. Școala vieții nu e de ajuns"
Revelația lui Gigi Becali după FCSB – UTA: „M-a sunat Pintilii!“
Vinicius – Lamine Yamal, exploziv: s-a aflat cum a râs brazilianul de starul Barcelonei
Adrian Mihalcea a ”tunat” după FCSB - UTA 4-0: ”Oribil, umilitor. E ca un vis urât”
