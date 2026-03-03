FCSB a ratat calificarea în play-off-ul Superligii, după ce FC Argeș s-a impus cu 1-0 în fața lui Dinamo pe Arena Națională.

Echipa patronată de Gigi Becali va evolua pentru prima oară în istorie în play-out.

Ce regretă Gigi Becali după ce FCSB a ratat play-off-ul

Patronul campioanei României a explicat motivele pentru care echipa lui nu a reușit să se claseze pe un loc de play-off la finalul sezonului regulat.

Gigi Becali a spus chiar și că ar fi vrut să stea el pe bancă la meciurile cu FC Argeș, pe care FCSB la pierdut, și care s-au dovedit decisive.

„Echipa nu trebuie reconstruită, echipa este bună - s-a văzut aseară cu UTA - dar trebuie întărită. Ce înseamnă întărită? Dacă spun 'am nevoie să bat Piteștiul, am nevoie să bat CFR acasă', atunci trebuie să o facem. Nu e în regulă dacă nu se întâmplă asta. Ori nu e valoare, ori staff-ul nu și-a îndeplinit datoriile, pentru că jucătorii FCSB-ului sunt mai valoroși decât Rață sau Briceag.

Altfel mergeam eu și stăteam pe bancă, pentru că era vital să bați Piteștiul (n.r. FC Argeș). O bații - ești acolo; nu o bați - nu mai ești, pentru că era la cinci puncte de noi. Dacă băteam Piteștiul și CFR, eram pe locul doi.”, a declarat Gigi Becali.

Roș-albaștrii s-au impus în etapa 29 de la Arad, 4-2 cu UTA, dar nu a fost de ajuns pentru a menține suspansul luptei pentru un loc în play-off până în ultima rundă din Superliga.

FCSB se află pe locul șapte în clasamentul Superligii cu 46 de puncte și va începe play-out-ul de pe prima poziție.