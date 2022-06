Fundașul central s-a arătat nemulțumit de faptul că FCSB nu și-a îndeplinit obiectivul și a mai spus că, după perioada petrecută în Liga 1, singurul pe care s-a supărat a fost Avram.

„Îmi pare foarte rău că n-am reușit să ne îndeplinim obiectivul. N-am fost supărat pe nimeni, poate pe asistentul Avram, dar mi-a trecut, nu sunt un tip răutăcios. Greșim cu toții, a greșit și el. Le doresc multă baftă colegilor, sper să reușească anul acesta să câștige campionatul, am văzut că și-au făcut un lot foarte bun”, au fost cuvintele lui Andrei Miron înainte de plecarea sa din țară.

Miron, noul fundaș al celor de la Hapoel Haifa

În ciuda faptului că nu a mai fost dorit la FCSB, Andrei Miron a mers înainte și a strâns mâna cu conducerea din Israel. .

„Sunt fericit că s-a realizat acest transfer, am avut și alte oportunități, chiar mai bune din punct de vedere financiar. Am fost dorit foarte mult de cei din conducerea clubului și de către antrenor și am ales să merg la Haifa.”, a mai precizat fundașul central.

Andrei Miron a jucat în 23 de meciuri pentru cei de la FCSB în acest sezon, reușind să marcheze un gol și să ofere o pasă decisivă. Acesta a jucat timp de doi ani la echipa lui Gigi Becali. În februarie 2020, Miron a fost transferat gratis de la FC Botoșani.