Andrei Radu, fotbalistul cu cel mai mare salariu de la Dinamo, a dezvăluit cât a încasat, de fapt, până acum

Jucătorul a confirmat că în momentul în care a fost adus de spanioli la echipă i-a fost trecută în contract o clauză care menționa că din stagiunea 2022-2023 va încasa un salariu de 9.000 de euro, însă acest lucru este departe acum de realitatea situației pe care o traversează în „Gropă”.

Radu spune că nu a primit niciodată salariul din contract cât a fost la Dinamo

Mai mult, Radu susține că în stagiunea 2020/2021 a jucat pe o mie de euro. Acum fotbalistul și-a depus memoriu și așteaptă să fie declarat liber de contract.

„(n.r. – Ți-ai depus memoriu?) Hai să te întreb așa: tu ce ai face? Am renunțat la bani pentru Dinamo, pentru a ajuta clubul. Eu încerc să mă înțeleg cu domnul Zăvăleanu. Negociem. I-am mai cerut unul sau două salarii pentru a încheia contractul, dânsul vrea să plec gratis, fără să mai iau niciun ban. În stagiunea trecută, 2020-2021, am jucat pe 1000 de euro/lună.

De când m-am întors la Dinamo (n.r. – 2020), eu am jucat, mereu, în aceste două stagiuni, pe sub 50% din ce era trecut în trecut în contract. Am renunțat la 50.000 din salarii, am renegociat mereu în interesul clubului. De la 7000 am renegociat la 5000 și tot așa. Și, indiferent ce era trecut în contract, am luat mereu sub 50%.

Am văzut ce s-a scris, că aș câștiga eu 9500 de euro/lună. E fals. Eu mai am contract până în vara lui 2023 și, când am fost adus de spanioli, în contract era o clauză conform căreia, din stagiunea 2022-2023, salariul meu ar fi urmat să crească la 9000 de euro. Totuși, nici vorbă ca eu să am 9500 în acest moment.

Te mai întreb o dată: tu ce ai face? Caut înțelegere. Discut și o să mai discut cu domnul Zăvăleanu. Sper să cădem de acord. Încerc să mă înțeleg cu el, dar încă n-am făcut-o”, a spus Andrei Radu, potrivit playsport.ro.