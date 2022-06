Fratele selecționerului cere timp: "Edi a fost destul de afectat, dar e puternic. Ne poate duce la Euro 2024"

Alex Iordănescu, fotbalist la CS Dinamo și fratele antrenorului naționalei României, crede că selecționerul ar trebuie să aibă parte de răbdare, deși, în primele șase meciuri pe banca tehnică a naționalei, Edi Iordănescu a bifat patru înfrângeri (0-1 cu Grecia, 0-2 și 0-3 cu Muntenegru, 0-1 cu Bosnia), un rezultat de egalitate (2-2 cu Israel) și o singură victorie (1-0 cu Finlanda).

"Edi a fost destul de afectat în această perioadă, dar e o fire foarte puternică. Se va ridica ușor-ușor și cred că va face treabă bună la echipa națională. Cred că se trag concluzii prea devreme, ar trebui să mai așteptăm, să avem răbdare, pentru că o echipă nu se formează de pe o zi pe alta. Sunt sigur că poate să facă față pe banca echipei naționalei și poate să ne califice la Euro 2024", a explicat fratele selecționerului României.

Alex Iordănescu, om de bază și căpitan la CS Dinamo

Alexandru Iordănescu (28 de ani) a mai fost legitimat la Metaloglobus, FCSB II, Concordia CHiajna II, Viitorul Domnești, Agricola Borcea și Daco-Getica București, iar în acest sezon a fost unul dintre cei mai importanți jucători de la CS Dinamo, cu care a reușit promovarea în Liga 3.

"Nu am discutat deloc cu Edi, înainte de meciul meu. Cu tata am vorbit puțin înainte, mi-a zis să fiu atent și să fac ce știu. Tata nu cred că mi-a zis niciodată 'bravo!', nu m-a încurajat niciodată. Cred că și acum, dacă a văzut meciul, a zis că vine, dar nu știu dacă a fost la meci, fac pariu că acasă mă va critica și ar fi mulțumit doar de una-două chestii.

Nu m-au pus băieții să sărut emblema de pe tricou, nu a fost vorba de niciun botez la Dinamo. Am venit pur și simplu să joc fotbal, fac asta din pasiune. Mă întrebați dacă eram un dinamovist ascuns în familia Iordănescu, dar nu pot să spun acest lucru. Nu am avut discuții cu tata acasă, nu e o rivalitate Steaua - Dinamo între noi, eu încerc să-mi fac treaba la echipa mea, iar el știe și respectă acest lucru.

Spune că CS Dinamo și FC Dinamo nu ar trebui să fuzioneze

Nu știu ce se va discuta la nivelul conducerii, dar eu spun că cel mai bine ar fi să continuăm noi, nu să se unească cele două cluburi. Am depus un efort, a fost o muncă grea și cred că cel mai bine ar fi să continuăm noi la Liga 3. Nu aș vrea să comentez despre venirea fanilor alături de noi, nu știu dedesubturile, nu știu pe cine consideră ei adevărata Dinamo, cine are palmaresul... Nu-mi dau seama, nu cred că e treaba mea, aștept să văd ce se întâmplă în această vară. Cred că suporterii dinamoviști ar trebui să țină și cu noi, nu ar avea de ce să nu ne încurajeze, chiar dacă am văzut și comentarii care spuneau că echipa adevărată ar fi la Liga 2.

Așteptăm să vedem ce proiect se va face de acum înainte, dar cred că sunt șanse ca această echipă să ajungă până în Liga 1. Noi vom lua un pic de vacanță, nu vom juca în meciul de Cupa României, probabil că a fost ultimul meci de acest stadion. E un sentiment plăcut să reușim promovarea la ultima întâlnire cu vechea arenă. Sper să se facă cât mai repede noul stadion, pentru că locația se află în centrul Bucureștiului și ar fi păcat să nu se înceapă construcția cât mai repede", a declarat Alex Iordănescu.

Foto - Iordănescu Alex (FB) / Gabriel Chirea