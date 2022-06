Rică Răducanu face haz de necaz: "Astea sunt blestemele, dar nu e nimic!"

"Glasul roţilor de tren", volum scris de gazetarul Ioan Chirilă în 1968 care evocă o mare parte a istoriei echipei Rapid Bucureşti, a fost reeditat cu ocazia împlinirii a 99 de ani de la înfiinţarea clubului giuleştean.

Lansarea acestei a treia ediţii a cărţii a avut loc în cadrul unei conferinţe de presă desfăşurate în foaierul noului Stadion Giuleşti la care au participat foştii jucători Viorel Kraus, Ion Puiu Ionescu şi Rică Răducanu, toţi componenţi ai echipei care câştiga în 1967 primul titlu din istoria Rapidului.

La lansare au participat câteva zeci de suporteri, precum şi alţi foşti jucători ai echipei Rapid, volumul lansat de Editura Vellant fiind pus la vânzare la preţul de 25 de lei. Fostul atacant Viorel Kraus a declarat în cadrul conferinţei de presă că toţi cei care susţin echipa Rapid trebuie să citească volumul "Glasul roţilor de tren".

"Este o zi frumoasă pentru noi, rapidiştii. Anii pe care i-am petrecut la Rapid sunt cuprinşi în această carte, care se reeditează azi. O mare perioadă din istoria Rapidului se află în aceste pagini şi este îmbucurător că din ce în ce mai mulţi tineri sunt atraşi de clubul Rapid.

Ne bucurăm că oficialii clubului mai face asemenea întâlniri în care avem ocazia să ne revedem colegii, prietenii, suporterii... şi mai ales acest stadion nou. Îi doresc glorie şi performanţe Rapidului în anii care vin", a spus Kraus.

"Pe acest stadion am intrat prima oară în urmă cu 76 de ani, aveam 8 ani atunci. Am jucat la Rapid până în 1968 la toate echipele, de la juniori, echipa a doua şi prima echipă. Am fost golgheterul Rapidului în toţi cei 8 ani în care am evoluat la prima echipă, dar şi al campionatului de 2 ori. Acum am 84 de ani, dar nu mi se pare mult că sunt rapidist de 76 de ani. Eu am spus anii trecuţi că vreau să trăiesc până văd noul stadion al Rapidului. Acum l-am văzut, dar sper să o duc mai mult şi să mai vin aici", a spus şi Ion Puiu Ionescu.

.Fostul portar Rică Răducanu s-a arătat bucuros de faptul că în 2022 Rapid are un stadion nou, o echipă în Liga I, iar suporterii au rămas la fel de pătimaşi ca pe vremea când juca el.

"Clubul nostru e mare şi îl iubim. Eu sunt născut în Giuleşti, iar azi tot aici stau. Rică Răducanu e Rapid. Din păcate azi nu mai pot să merg prea mult, chiar m-am întors de la Techirghiol acum, mi-au făcut şi injecţii... dar aşa îmi trebuie dacă făceam plonjoanele alea când eram jucător... mai mă prindeau şi în ofsaid. Astea sunt blestemele, dar nu e nimic. Mă bucur că avem stadionul ăsta nou, avem şi echipă în Divizia A, aşa cum e ea, dar eu sunt mulţumit. Suntem aici împreună cu suporterii ăştia minunaţi ai noştri care şi azi au rămas la fel", a menţionat Răducanu.

Suporterii rapidişti au sărbătorit aniversarea a 99 de ani cu un spectacol de artificii în noaptea de vineri spre sâmbătă pe noul Stadion Rapid-Giuleşti.

Clubul Rapid a fost înfiinţat la 25 iunie 1923 când lucrătorii de la Atelierele Griviţa au pus bazele Asociaţiei Culturale şi Sportive CFR. Formaţia alb-vişinie are în palmares 3 titluri de campioană a României (1967, 1999, 2003), 13 Cupe ale României, 4 Supercupe ale României, 1 Cupă a Ligii, 2 Cupe Balcanice, 1 Cupă a Europei Centrale, 1 Campionat European Feroviar. Alte performanţe notabile sunt atingerea sferturilor de finală a Cupei Cupelor (1973) şi Cupa UEFA (2006). Agerpres