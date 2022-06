Cotat la 900.000 euro, potrivit site-urilor de specialitate, Miron a fost contactat de Hapoel Haifa imediat după ce s-a anunțat plecarea de la FCSB. Fundașul central a uitat repede că nu a mai fost dorit la echipă și se află deja în drum spre noul său club.

„Când am aflat că nu mai sunt dorit la echipă am zis că pentru mine este cel mai OK să ne strângem mâna. Imediat cum am semnat rezilierea am fost contactat. Dacă vă uitați puțin, am intrat în primul ”11” când era o diferență de opt puncte față de CFR. Am ajuns să jucăm cu Voluntari, înainte cu o etapă de meciul final și am primit gol dintr-un ofsaid. Este păcat, cred că am făcut un sezon bun.”, a spus Andrei Miron înainte de a plecat în Israel.

Andrei Miron a fost prezentat oficial la Hapoel Haifa

„Dragi fani, suntem fericiți să anunțăm primul transfer pentru sezonul 2022/2023. L-am adus pe Andrei Miron, fundaș central de la o echipă de top din România, Steaua București (n.r. FCSB). Miron a semnat un contract valabil două sezoane”, se arată în comunicatul celor de la Hapoel Haifa.

Andrei Miron a jucat în 23 de meciuri pentru cei de la FCSB în acest sezon, reușind să marcheze un gol și să ofere o pasă decisivă. Acesta a jucat timp de doi ani la echipa lui Gigi Becali. În februarie 2020, Miron a fost transferat gratis de la FC Botoșani.