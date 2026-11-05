Denis Drăguș (27 de ani) a semnat cu FCSB la începutul lui septembrie, lună în care a bifat două apariții (19 minute vs. Petrolul Ploiești & 42 de minute vs. Universitatea Craiova).

Ulterior, atacantul s-a accidentat și a lipsit de la confruntările cu Oțelul Galați (1-0), FC Voluntari (2-1), Rapid (4-1) și Gloria Bistrița (1-0).

Denis Drăguș a revenit însă împotriva lui ”U”, în deplasarea de la Cluj, meci pierdut de FCSB cu 1-0 și în care fotbalistul a bifat 23 de minute în actul secund al confruntării.

Ce se întâmplă cu Denis Drăguș. Decizia luată de FCSB

Pentru FCSB urmează meciul de sâmbătă seară, ora 20:30, împotriva Corvinului Hunedoara, în runda cu numărul 15 din sezonul regulat al Superligii României. Partida va putea fi urmărită LIVE TEXT și pe Sport.ro și pe Facebook Sport.ro.

Conform spotmedia, FCSB e gata să-i ofere lui Denis Drăguș o repriză întreagă împotriva Corvinului, în ideea în care staff-ul tehnic e mulțumit de maniera în care s-a antrenat în ultimele zile.

Rămâne însă de văzut dacă Laurențiu Reghecampf îl va titulariza pe Drăguș sau îl va introduce pe suprafața de teren la pauză, pentru actul secund.

Florin Gardoș, impresionat de Denis Drăguș: ”E un plus”

Drăguș este pariul patronului de la FCSB. L-a transferat din Turcia pentru un salariu record în fotbalul românesc, de un milion de euro pe sezon. Florin Gardoș, fost campion al României cu echipa lui Reghecampf, a rămas impresionat de jocul prestat de atacant la Cluj.

”Drăguș mi s-a părut un plus, așa. Mie îmi place cum arată și ca fizic, așa, estetic. Are calități, are viteză și forță bună. Mi-a plăcut la echipa națională aproape tot timpul, fiindcă nici nu face rabat la efort. Să vedem, e o discuție și la el: nouar, winger... unde se simte mai bine.

Sunt convins că și antrenorul echipei are discuțiile astea cu el și e important să-și găsească locul în echipă. Eu aș vrea să văd la FCSB mai multă viteză pe benzi. Cu Cisotti nu ai așa multă viteză acolo. Drăguș e un jucător mai exploziv”, a spus Florin Gardoș, la ”VOYO SPORT LIVE”.