"Oameni care nu stiu sa aprecieze adevaratele valori!" Tarcoveanu, sageti catre Rednic dupa ce a fost dat afara de la Dinamo

Mircea Rednic l-a dat afara si pe Andrei Tarcoveanu de la Dinamo, jucator aflat de 15 ani in Stefan cel Mare.

Rednic a dat afara opt jucatori de la Dinamo in ultima perioada si cauta intariri pentru un debut de 2019 mult mai bun. Dinamo e pe locul 11, departe de playoff, obiectivul din acest sezon. Tarcoveanu spune ca e trist, insa spera sa revina intr-o zi in Stefan cel Mare.



"In mod oficial, “aventura” mea la Dinamo s-a incheiat. Nu stiu daca sunt fericit sau trist, sentimentele sunt amestecate. Au fost 15 ani pe care i-am dedicat in totalitate acestui club. Cu bune, rele, cu realizari dar si cu esecuri, filmul carierei mele la Dinamo s-a derulat mult prea rapid in ultima vreme. Motivul? Inca il caut si eu. Este mult prea tarziu pentru regrete. Plec cu capul sus. Cu amintiri pe care nu le voi uita, cu atmosfera, cu fanii dinamovisti si cu speranta ca ma voi intoarce intr-un alt moment al vietii, iar numele meu v-a fi adaugat pe lista jucatorilor care au scris istoria clubului Dinamo. Oriunde ma va duce viata, voi continua sa joc cu pasiune, cu suflet si daruire pentru a demonstra ca nu sunt doar un nume in plus pe o lista, ci dragostea mea pentru fotbal se remarca prin stilul meu de joc. Cine ma cunoaste stie ca asta a fost dorinta mea din totdeauna si nu ma voi lasa invins de cuvinte aruncate de oameni care nu stiu sa aprecieze adevaratele valori.

-locul 1 juniori D 2011-2012

-locul 1 juniori C 2012-2013

-locul 1 juniori B 2013-2014

-locul 2 juniori A 2015-2016

-peste 40 de meciuri la echipele nationale de juniori

-Cupa Ligii 2017.

Acestea sunt lucrurile marunte pe care le am facut pentru Dinamo, alaturi de colegii mei, si care au fost trecute cu vederea prea usor.

Fanilor dinamovisti le multumesc pentru tot sprijinul de care am avut parte in toti acesti ani si pentru emotiile pe care le am simtit impreuna la fiecare meci, fiecare coregrafie si fiecare cantec cantat impreuna pentru Dinamo. Toti anii dedicati complet lui Dinamo, sper sa va fie rasplatiti inzecit si sa nu va pierdeti niciodata entuziasmul si speranta cu care faceti spectacol de fiecare data. Dinamo sunteti voi, sa fiti constienti de asta in fiecare clipa. Voi faceti Dinamo sa fie ce este si fara voi n ar mai fi existat de mult.

Le multumesc pe aceasta cale tuturor colegilor si prietenilor mei de la Dinamo si le doresc sa ajunga acolo unde isi doresc", e mesajul jucatorului in varsta de 21 de ani.