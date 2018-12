"Nu ma asteptam!" Reactia lui Rednic dupa cel mai bun meci facut de Dinamo in acest sezon! Ce comparatie a facut intre Montini si Gnohere

Dinamo 3-0 Universitatea Craiova. "Cainii" respira gratie unui hat trick marcat de Montini. A fost cel mai bun meci de la venirea lui Rednic.

"Nu ma asteptam... In situatia noastra, in conditiile in care atacantii nostri nu prea marcasera. Dar astazi a mers bine perechea asta Pesic - Montini. Nu ma asteptam, pentru ca am intalnit o echipa care venea dupa trei rezultate pozitive.

Cred ca astazi ne-am adaptat mai bine conditiilor de joc. Cu aceasta ocazie, tin sa le multumesc celor care au ajutat la deszapezirea terenului. Au reusit sa ne creeze conditii pentru a juca.

Am fost surprinsi ca au jucat cu Mitrita atacant. Dar nu e postul lui si poate ca asta ne-a ajutat.

Am avut si putin noroc la niste ocazii ale lor, niste interventii ale lui Mutiu. Dar apoi am jucat mai bine, am blocat spatii, nu i-am lasat sa joace, ne-au mai surprins cu niste degajari. Echipa a stat bine in teren si nu le-am permis sa isi mai creeze ocazii mari.

Nu m-au deranjat criticile, pentru ca nici jocul nu a mers. M-a deranjat ca a fost atacata fiica mea, familia mea, cu niste lucruri neadevarate, care nu sunt verificate. Cine are dovezi, sa vina cu ele. Altfel sa nu vorbeasca doar de dragul de a vorbi. Sa vina cu dovezi si sa zica de Rednic comisionarul.

Eu ma bucur pentru acest rezultat acum, dar daca nu castigam la Astra sansele pentru Play Off vor fi mici.

Imi doresc sa terminam la maximum 4 puncte de Play Off acest an, apoi vom vedea la reluarea campionatului ce se va intampla.

Montini e atacant adevarat, inscrie la antrenamente si cu stangul, si cu dreptul. Imi aduc aminte de Bizonul, care pacat ca nu a ramas aici.

Montini e total diferit de Gnohere, e mult mai mobil. Dar Gnohere are mai multa experienta, protejeaza mingea mai bine", a spus Mircea Rednic.