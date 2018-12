Ce lovitura incearca Rednic la Dinamo! Un fost golgheter al FCSB-ului, chemat sa ii salveze pe "caini" de la dezastru

E derby intre FCSB si Dinamo pentru Bogdan Stancu. Rednic il vrea la Dinamo pe fostul golgheter al stelistilor. "In locul lui Penedo il aduc pe Casillas", glumeste Rednic.

Bogdan Stancu e liber dupa ce s-a despartit de Bursaspor. FCSB si Dinamo il vor.



"Daca noi ii facem oferta mai buna, de ce nu?! Sunt jucatori care nu se gandesc numai la bani", a spus Mircea Rednic.

Un inlocuitor pentru Penedo si doi atacanti isi doreste Rednic.

"Daca Casillas nu e pe lista, atunci nu ma intereseaza lista", a mai spus el, in gluma.

Fiica lui Rednic a facut ultimele transferuri la Dinamo.



"Daca vreunul are contract cu fiica mea sa vina sa prezinte si eu ii dau un milion de euro. Nu-mi doresc jucatori care sunt impresariati de fiica mea! Ea nu ia comision de jucatori, ci de la club", a mai spus tehnicianul.

Danciulescu s-a intors la Dinamo chiar inaintea derby-ului cu Craiova. Danciulescu a inceput fotbalul la Craiova, dar nu la Universitatea. Si Rednic a antrenat in Oltenia.



"Nu la aceasta Craiova am antrenat, dar am antrenat la Craiova", a mai spus Rednic.