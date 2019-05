Dinamo transfera de la rivala din play-out! Primii doi jucatori ochiti de Rednic sunt din Liga 1: ce mutari pregasteste Dinamo

In ciuda faptului ca este prima in play-out, nu totul merge perfect la Gaz Metan Medias.

Chiar daca Razvan Plesca, Valentin Cretu si Marius Constantin si-au prelungit contractele cu formatia din Medias, Edi Iordanescu este aproape sa piarda doi fotbalisti esentiali.

Conform surselor www.sport.ro, David Caiado si Mario Rondon sunt doriti din vara la Dinamo. Caiado are cele mai mari sanse sa plece de la Medias in vara avand in vedere ca se afla in ultimele luni de contract cu Gaz Metan.

Caiado a fost in discutii cu Dinamo si inainte de a ajunge la Gaz Metan, dar nu s-a ajuns la o intelegere. In decursul timpului petrecut la Gaz Metan, de servicile fotbalistului crescut de Sporting Lisabona s-au mai interesat si Craiova si Astra Giurgiu.

Rondon a revenit recent la Medias dup ace a petrecut 6 luni in China si are 7 goluri si doua pase decisive de la revenirea in Liga 1.