DINAMO - GAZ METAN 2-0 | Edi Iordanescu, in lacrimi dupa meci: "Daca nu le spuneam ca nu intru pe banca, nu ne antrenam deloc" Situatia critica de la Gaz Metan

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Montini a reusit dubla si aduce astfel prima infrangere a lui Edi Iordanescu in play-out-ul Ligii 1. Dinamo e la un punct in spatele celor de la Gaz Metan.

Dupa meci, antrenorul celor de la Gaz Metan Medias, a vorbit cu lacrimi in ochi despre situatia in care s-a aflat echipa sa in aceasta saptamana si a explicat faptul ca, din cauza neplatii salariului, el s-a antrenat doar cu jumatate de echipa in prima parte a saptamanii si a fost nevoit sa recurga la amenintari pentru a convinge toti jucatorii sa vina la antrenament.

"Cred ca mi-e mai usor sa explic ca niciodata. Trebuie sa vorbesc despre starea noastra fizica si mentalitatea noastra in acest joc, nu despre joc. Puteam sa spun ca dupa 10 victorii, trebuia sa vina si infrangerea, dar nu este cazul in aceasta seara.

La fotbalul pe care l-am produs, nu meritam mai mult. Am avut o saptamana dezamagitoare, am avut 3 antrenamente si jumatate. M-am antrenat in prima parte a saptamanii cu doar jumatate de echipa. Restul au protestat.

Am adus si bani de acasa. Nu e bine, dar ce sa facem. Din punctul meu de vedere, deciziile luate in aceasta saptamana au fost gresite. Atunci cand ai 4 puncte avans si poti face 7 puncte, nu poti sa faci lucrurile cu jumatate de masura.

Eu voi lucra in continuare. Daca nu le spuneam ca nu voi intra pe banca in aceasta seara, probabil ca nu ne mai antrenam deloc. Cred ca ne-am pripit saptamana aceasta, cand trebuia sa ne concentram.

Ne-am deconectat total mental. Echipa are capacitate fizica, nu era o drama. Drama a fost ca mesajele au fost foarte gresite. Echipa la care eu muncesc sa o unesc se rupe cand o parte decide ceva si o parte altceva, se rupe.

In seara asta nu am reusit nimic. Nu am creat nimic.

Acum a intrat salariul, s-a promis ca pe data de 20 se va rezolva totul. Ei trebuia sa inteleaga ca nu a tinut de club. Eu inteleg, unii straini stau in cantonament, acolo au viata, departe de familie. Mai erau trei saptamani, le promisesem ca daca rezolvam clasamentul, ii las sa plece acasa mai devreme.

Stiu ca multi sunt curtati de alte cluburi, stiu ca 2-3 sunt doriti de Dinamo. Banii sunt importanti, dar trebuie sa faci totul pentru echipa la care esti acum.

La Cluj n-am luat medalie nici macar cand am luat Supercupa. Nu am nici macar o poza cu echipa, cu Supercupa. Nu stiu ce pot sa spun... CFR are prima sansa, a condus tot campionatul. Sunt lucruri care nu imi apartin, ma bucur pentru baietii care au lucrat acolo, am avut o relatie foarte buna. Un merit mare il are conducerea care a revenit si a reusit sa redreseze lucrurile", a spus Edi Iordanescu la DigiSport.