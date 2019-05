Dinamo vrea un jucator trecut pe la AS Roma, despre care se credea ca va ajunge titular in nationala Romaniei

Mircea Rednic pregateste deja sezonul viitor.

Dinamo s-a despartit de 3 dintre jucatorii adusi de Rednic dupa ce a preluat echipa. Si altii vor urma. McDermott, Mustoe si Ait Atmane n-au confirmat si au plecat dupa numai cateva meciuri. Rednic a facut lista de achizitii.



Printre numele pentru care insista e si Deian Boldor, anunta Telekom Sport. Fost junior la Roma, Boldor mai are in CV echipe ca Verona, Foggia sau Montreal Impact. Boldor are 14 meciuri in nationala U 21 a Romaniei si are 24 de ani.

Un alt fotbalist pentru care negociaza Dinamo e Ziggy Gordon (26 de ani) de la Hamilton. Fiica lui Rednic, Luana, e chiar in aceasta perioada in Scotia pentru a-l semna pe fotbalistul de banda dreapta, care a mai fost dorit si in iarna de Rednic.