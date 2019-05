DINAMO - GAZ METAN 2-0 | "E cel mai mare castig al nostru!" Rednic a anuntat un nou transfer la Dinamo! Mesajul pentru Edi Iordanescu

Mircea Rednic a anuntat un nou transfer dupa victoria in fata Mediasului.

Dinamo a castigat cu 2-0 in fata celor de la Gaz Metan si a micsorat diferenta fara de echipa lui Edi Iordanescu la 1 punct. Mircea Rednic l-a laudat pe golgheterul lui Dinamo din acest sezon, Mattia Montini, cel care a marcat ambele goluri din partida de vineri seara.

"Era de datoria noastra sa avem o alta atitudine si s-a vazut. Un adversar puternic, mult mai omogen ca noi. Am avut multe schimbari pentru ca am avut multi jucatori care nu s-au antrenat saptamana aceasta si a trebuit sa-i schimbam. Cred ca e o victorie meritata mai ales dupa repriza a doua.



Am inceput cu el in banda, n-a mers. A fost mult mai bine in 4-4-2. Doi atacanti care s-au inteles foarte bine si poate sa fie un cuplu pentru viitor. El (Montini) a venit in probe din liga a 3-a. Si inainte sa vin eu nu a fost prezentat, nu accepta sa dea probe. Cu mine a acceptat. E un atacant adevarat, nu are nevoie de multe ocazii sa inscrie. E cel mai mare castig pentru noi in acesta perioada.



A fost dificil, nu pot sa apara relatiile de joc intr-o saptamana. Am zis sa nu riscam cu Nistor si Papazoglou. Au raspuns foarte bine jucatorii.



Trebuie sa fim realisti, Gaz Metan e o echipa foarte buna. Ei nu au avut ocazii in prima repriza desi aveau posesia, noi am avut ocazia lui Sorescu si golul anulat" a spus Mircea Rednic la Digi Sport.

Rednic anunta un nou transfer

Rednic a anuntat venirea fundasului scotian Ziggy Gordon, de la Hamilton Academical, din vara. Acesta urmeaza sa joace luni impotriva lui St Mirren, echipa dinamovistilor Corbu si Popescu.

"Luana e in Scotia, norocul meu e ca joaca cu echipa lui Popescu si ii vede pe amandoi. Poate sa joace si fundas dreapta, si fundas central. Noi am vorbit cu el si vreau sa-l si vedem. Vreau mai multe pareri, parerea e 99.9% luata, va fi jucatorul nostru. Se incadreaza si in ceea ce priveste banii" a mai spus Rednic.

Rednic ii da sfaturi lui Edi Iordanescu

Antrenorul lui Dinamo a vorbit si despre situatia de la Gaz Metan, club la care jucatorii acuza ca nu au primit salariile.

"Am vazut declaratia presedintelui lor inaintea meciului, nu a fost pe aceeasi linie cu antrenorul. Putea sa faca la fel ca mine, sa imprumuti clubul si sa platesti jucatorii si sunt multumiti. Nu pierzi, cand intra banii de la Liga este platit si cel care imprumuta. Decat sa te plangi..." a spus Rednic.