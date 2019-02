Rednic sarbatoreste a doua victorie din 2019 cu al 15-lea transfer! ULTIMA ORA: Fotbalistul asteptat astazi la Bucuresti pentru a semna

Mircea Rednic face al 15-lea transfer al iernii la Dinamo. Astazi asteapta un fundas.

Dinamo a obtinut a doua victorie din tot atatea posibile in 2019. "Cainii" lui Mircea Rednic s-au impus cu 1-0 pe terenul lui Sepsi OSK si continua sa viseze la o minune. Ei trebuie sa castige tot pana la finalul sezonului regulat pentru a mai putea prinde Play Off-ul. Totusi, ei depind si de rezultatele adversarelor.

Astazi vine al 15-lea transfer

Pentru a sarbatori a doua victorie din tot atatea in 2019, Rednic mai aduce un jucator. Astazi, la Bucuresti este asteptat fundasul slovac Ivan Hladik, care a evoluat ultima data la Spartak Trnava. El are 26 de ani si a jucat 19 meciuri in actualul sezon, inclusiv in grupele UEFA Europa League.

Rednic a mai adus 14 jucatori in aceasta iarna.

Sean McDermott (portar, 25 de ani)

Damien Dussaut (fundas dreapta, 24 de ani)

Linas Klimavicius (fundas central, 29 de ani)

Lorenzo Gonnelli (fundas central, 25 de ani)

Naser Aliji (fundas stanga, 25 de ani)

Jordan Mustoe (fundas stanga, 28 de ani)

Mamoutou N'Diaye (mijlocas defensiv, 28 de ani)

Ioan Filip (mijlocas defensiv, 29 de ani)

Rachid Ait-Atmane (mijlocas defensiv, 26 de ani)

Simon Zenke (mijlocas dreapta, 30 de ani)

Reda Jaadi (mijlocas stanga, 23 de ani)

Mattia Montini (atacant, 26 de ani)

Athanasios Papazoglou (atacant, 30 de ani)

Alexander Christovao (atacant, 25 de ani)