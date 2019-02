A venit si randul lui Becali :) Florin Tanase il critica pe patron pentru ca s-a luat de un jucator: "Nu poti sa-l judeci dupa 50 de minute"

Hermannstadt - FCSB e luni seara, de la 20:00!

Adrian Stoian, jucator revenit in tara dupa multi ani petrecuti in Italia, inclusiv in Serie A, a debutat cu stangul la FCSB. El a evoluat slab impotriva Dunarii Calarasi, timp de aproximativ 55 de minute. La final, el a fost facut praf de Gigi Becali, care i s-a adresat cu "ala din Italia".

Florin Tanase, unul dintre capitanii FCSB-ului, sare acum in apararea lui Stoian. Acesta a vorbit in cadrul unei conferinte de presa, cu o zi inaintea meciului cu FC Hermannstadt, din etapa a 23-a.

"Ne intelegem foarte bine cu noii veniti. Nu poti sa judeci un fotbalist dupa 50 de minute jucate. Stoian e un fotbalist valoros, care ne va ajuta cu siguranta", a spus Florin Tanase.

Trebuie sa multumim patronul, care vrea tiki-taka

Florin Tanase mai spune ca el si colegii sai isi doresc prima victorie din 2019 si ca o vor in stil de mare echipa, pentru a-l multumi si pe patron, care vrea tiki-taka.

"Nu a fost o saptamana asa de grea. O zi dureaza supararea, trebuie sa analizezi ce ai facut gresit, ce ai facut bine, apoi sa o iei de la capat si sa faci ceva in plus.

Ne dorim foarte mult sa castigam, cei de la Hermannstadt au o echipa buna, cu experienta, care se apara foarte bine si joaca pe contraatac.

Eu mi-as dori sa bata Craiova in meciul cu CFR.

Ne dorim prima victorie, sa multumim si patronul, pentru ca doreste tiki-taka", a mai spus Tanase.