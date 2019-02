Ultimul transfer al lui Rednic pentru NOUL DINAMO! Un fundas care a jucat in grupele Europa League in acest sezon vine la Bucuresti pentru a semna

Dinamo mai face un transfer!

Dinamovistii au inceput ca din tun anul 2019. Cu o echipa noua, ei au demolat Iasiul lui Flavius Stoican cu 3-0. Rednic nu e, insa, multumit si mai vrea intariri pentru noul Dinamo pe care il are in minte.

Astfel, la Dinamo urmeaza sa mai soseasca un fundas central! Este vorba despre Ivan Hladik, un slovac in varsta de 26 de ani care a jucat pana acum la Spartak Trnava. Hladik vine din postura de jucator liber de contract, dupa ce Spartak l-a anuntat ca isi poate cauta echipa.



Ivan Hladik a jucat 19 meciuri pentru Spartak Trnava in acest sezon in toate competitiile, inclusiv in grupele UEFA Europa League.

Hladik are 1.95 metri si a mai jucat la Senica, Banik Ruzina, MFK Vrbove, Rimavska Sobota si Spartak Trnava. El este evaluat la 200.000 euro de siteul transfermarkt.de