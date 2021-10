Rednic, mulțumit de evoluția dinamoviștilor! „Săgeți” către Bonetti: „E greu să joace la cum s-au antrenat până acum!”

În ciuda faptului că echipa sa a pierdut două puncte pe final de meci, Mircea Rednic și-a felilcitat jucătorii pentru modul în care s-au prezentat la meci.

"N-am cum să-i cert pe băieții ăștia. Băieții ăștia fac eforturi mari, ținând cont cum s-au antrenat și cum au fost antrenați. Testele fizice sunt foarte slabe, au avut și 2, și 7kg în plus. Nu e vina lor. Nu că am venit eu și am schimbat, dar băieții fac eforturi. Ce să le reproșezi? Păcat că luăm goluri... nu mai vorbesc ce goluri luăm.

La Mediaș n-o să mai dea ăla (Deaconu) până la sfârșitul anului cum a dat. N-am gestionat ultimele minute nici la UTA, nici aici. Dar chiar îi felicit, ați văzut ce atitudine au avut. Eu zic că nu meritam să pierdem puncte azi.

Mircea Rednic, panicat în momentul în care Răuță s-a prăbușit pe gazon

Eu am pățit-o și cu Vrăbioru, eram pe teren. Cu Patrick Ekeng... chiar am spus o rugăciune repede, pentru că nu l-a lovit nimeni și el a căzut. Și acum mi se spune că el de două zile simte o durere aici în piept, doar că nu a spus, pentru că e un tip profesionist, se pregătește. S-a văzut că în momentul în care Răuță și Espinosa au ieșit, noi am pierdut lupta la mijloc. Nu înseamnă că ce care au jucat, Matei și Filip, nu au făcut-o cum trebui, ci că am pierdut din punct de vedere defensiv”, a spus Mircea Rednic la finalul meciului cu Rapid.

Dinamo a ajuns la zece etape fără victorie, dintre care două remize şi opt eşecuri. Rapid are două egaluri (Sepsi OSK şi Dinamo) şi o victorie (cu CFR Cluj) în ultimele trei etape.