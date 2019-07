Rednic, dezamagit de Gica Hagi! Ce l-a deranjat dupa transferul lui Ianis la Genk

Rednic astepta un telefon de multumire din partea lui Gica Hagi.

Mircea Rednic este dezamagit ca Gica Hagi nu l-a sunat sa ii multumeasca, dupa transferul lui Ianis la Genk.

Rednic lasa de inteles ca el ar fi intermediat discutiile dintre cele doua cluburi.

"Ma asteptam la el sa-mi multumeasca. Intrebati-l pe el daca am avut vreun rol. Si pe Rotaru sa-l intrebati daca am avut vreun rol (la transferul lui Screciu). Sa vedem daca are curajul sa spuna. Pe amandoi sa-i intrebati daca Mircea Rednic a avut vreun rol in transferurile astea. Atat asteptam, sa-mi multumeasca", a spus Rednic la Telekomsport.

Rednic e convins ca Ianis Hagi e la clubul potrivit.

"Eu cred ca Ianis se va adapta. Ma bucur ca Gica nu a preferat banii, pentru ca sunt sigur ca a avut oferte mai bune. Genk e un club solid, cu oameni foarte seriosi. Are un antrenor ofensiv, care apreciaza jucatorii care improvizeaza. Lotul este foarte bun si Ianis se va adapta", a mai spus Rednic.