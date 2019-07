"Doar un om care nu are creier poate sa spuna asa ceva"! Rednic continua razboiul cu Prunea si spune ca va merge pana la capat: "Daca are dreptate sa vina cu probe"! Ce mesaj transmite fanilor

Razboiul dintre Mircea Rednic si Florin Prunea continua.

Rednic a anuntat ca il va da in judecata pe Florin Prunea dupa acuzatiile facute de aseara si isi mentine in continuare aceasta decizie. Rednic explica toate acuzatiile lansate de Prunea si spune ca acestea se pot verifica in detaliu, iar daca directorul general al alb-rosilor are dreptate, sa vina cu dovezi clare.

"Este o aberatie si o prostie, doar un om care nu are creier poate sa zica asa ceva. El are biroul la 10 metrii de contabilitate si poate sa mearga sa intrebe cat a primit fiica lui Rednic din comisioane. Sunt toate niste acuzatii care nu sunt adevarate si se pot verifca foarte usor. Imprumutam de la antrenori si noi vorbim de comisioane de sute de mii. Fiica mea are inregistrate toate mesajele. Sa vii sa vorbesti doar de dragul de a vorbi. Au venit jucatori noi, doua meciuri foarte grele, nu poti sa judeci. Am renuntat la salarii ca sa putem sa platim un jucator, Rednic a dat bani din buzunarul lui, tot se poate verifica. Cum sa spui ca eu am venit la Dinamo ca sa ma imbogatesc?



O sa il dau in judecata, daca are dreptate, sa vina cu probe. Asa e cand vorbeste gura fara cap. Ana Maria Reghecampf, are toti jucatorii impresariati la FCSB. Fiica mea nu e impresara niciunui jucator care e la Dinamo si care a fost la Dinamo, ea doar a fost intermediara. A luat in 5 luni, 5800 de euro net. Au intrat in panica din cauza asta cu suporterii si se apuca acum sa abereze.



Rednic: "Suporterii sa fie alaturi de echipa"



Eu am o relatie de respect cu suporterii, eu imi fac meseria, ei trebuie sa sustina echipa. Ei sunt suparati de mai mult timp, din cauza ca nu au existat rezultate, nu au existat performante. Ei si cand au fost la mine, asta e, s-a luat o decizie, trebuie sa fie alaturi de echipa si la bine si la rau, chiar imi pare rau ca am fost obligat sa intervin dupa declaratiile lui Prunea de ieri, el se ocupa de Rednic in loc sa se ocupe de problemele de la club, sa se opreasca odata cu amenintari care nu isi au rostul.Echipa e intr-o situatie delicata, ii rog sa fie alaturi de echipa orice ar fi", a declarat Mircea Rednic, la PRO X