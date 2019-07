Pustiul care a jucat fotbal pe plaja cu Messi si fiul sau cel mare, gasit de argentinieni! "Ma jucam cu mingea si a venit la mine! E un tip si un tata incredibil"

"Leo Messi e un tata absolut normal", spune pustiul care s-a jucat cu Messi si fiul sau cel mare, Thiago, pe o plaja din Antigua.

Leo Messi si-a luat familia si a mers in vacanta in Antigua, in Caraibe. El s-a distrat alaturi de copiii sai, dar a jucat fotbal si cu un pusti englez.

MacKenzie O'Neill e un pusti de 11 ani din Londra. El se afla impreuna cu familia in vacanta si a postat o fotografie care i-a adus rapid faima. El s-a fotografiat alaturi de Messi si a fost filmat in timp ce se juca cu mingea cu starul argentinian.

Jurnalistii argentinieni de la Ole au stat de vorba cu MacKenzie O'Neill, care apara la echipa de copii a lui Faversham Strike Force.

"Messi era impreuna cu familia pe plaja, iar eu ma jucam cu mingea de unul singur. Tatal sau a aruncat o minge spre mine si m-a intrebat daca vreau sa ne jucam cu totii. Apoi am jucat fotbal cu Messi si Thiago timp de vreo 45 de minute.



Thiago este fantastic pentru varsta lui, iar sa joc alaturi de Messi a fost incredibil.

Sotia lui a tradus, pentru ca ea vorbeste foarte bine limba engleza. Apoi am inotat impreuna si am mers pe barca.

Sa ma joc alaturi de Messi si de Thiago a fost foarte distractiv. Leo s-a comportat ca un tata normal", a spus pustiul.

Fotografia postata de pustiul MacKenzie O'Neill pe Instagram a strans 30.000 like-uri.