Record de asistență pe Arena Națională?! Anunțul făcut de Dinamo: „Interesul vostru uriaș ne-a motivat”

Partida Dinamo - Rapid, din etapa a 13-a din Superliga, va avea loc duminică, 19 octombrie, de la 20:30 și va putea fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Derby-ul dintre Dinamo și Rapid va avea loc pe Arena Națională, iar „câinii” au dezvăluit că au vândut peste 25.000 de bilete pentru meciul de duminică.

Anunțul făcut de Dinamo! Sectoarele care se deschid pentru derby-ul cu Rapid

Dinamo a anunțat că a deschis sectoare noi pe Arena Națională datorită cererii mari de bilete pentru partida cu giuleștenii.

„Noi sectoare deschise la meci! Interesul vostru uriaș ne-a motivat să suplimentăm locurile disponibile!

Iată noile sectoare deschise:

Family Zone – Tribuna a II-a, Inel 3, Sector 336

Peluza “Cătălin Hîldan” – Inel 3

Vă mulțumim pentru susținerea incredibilă! Ne vedem duminică pe stadion, câinilor!”, s-a arătat pe pagina de Facebook a lui Dinamo.

În această situație se anunță un meci cu mulți fani în tribună, iar Arena Națională ar putea fi plină, mai ales că giuleștenii au la rândul lor 7.000 de bilete.

