Record de asistență pe Arena Națională?! Anunțul făcut de Dinamo: „Interesul vostru uriaș ne-a motivat”

Record de asistență pe Arena Națională?! Anunțul făcut de Dinamo: &bdquo;Interesul vostru uriaș ne-a motivat&rdquo; Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dinamo va fi gazdă în derby-ul cu Rapid din Superliga, iar meciul se anunță incendiar. 

TAGS:
suporteriDinamoArena Nationala
Din articol

Partida Dinamo - Rapid, din etapa a 13-a din Superliga, va avea loc duminică, 19 octombrie, de la 20:30 și va putea fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Derby-ul dintre Dinamo și Rapid va avea loc pe Arena Națională, iar „câinii” au dezvăluit că au vândut peste 25.000 de bilete pentru meciul de duminică.

Anunțul făcut de Dinamo! Sectoarele care se deschid pentru derby-ul cu Rapid

Dinamo a anunțat că a deschis sectoare noi pe Arena Națională datorită cererii mari de bilete pentru partida cu giuleștenii.

„Noi sectoare deschise la meci! Interesul vostru uriaș ne-a motivat să suplimentăm locurile disponibile!

Iată noile sectoare deschise:

  • Family Zone – Tribuna a II-a, Inel 3, Sector 336
  • Peluza “Cătălin Hîldan” – Inel 3

Vă mulțumim pentru susținerea incredibilă! Ne vedem duminică pe stadion, câinilor!”, s-a arătat pe pagina de Facebook a lui Dinamo.

În această situație se anunță un meci cu mulți fani în tribună, iar Arena Națională ar putea fi plină, mai ales că giuleștenii au la rândul lor 7.000 de bilete.

Înaintea etapei a 13-a din Superliga, Rapid se află pe locul doi în clasament cu 25 de puncte, în timp ce Dinamo are 23 de puncte și se situează pe locul patru.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce conține Pachetul 3. Coaliția pregătește reorganizări de instituții și reguli noi de pensionare - surse politice
Ce conține Pachetul 3. Coaliția pregătește reorganizări de instituții și reguli noi de pensionare - surse politice
ARTICOLE PE SUBIECT
C&acirc;te bilete s-au v&acirc;ndut p&acirc;nă acum la Dinamo - Rapid: se anunță o atmosferă incendiară pe Arena Națională
Câte bilete s-au vândut până acum la Dinamo - Rapid: se anunță o atmosferă incendiară pe Arena Națională
De la Dinamo, la Mondiale: starul lui Kopic joacă un meci uriaș, &icirc;n noiembrie
De la Dinamo, la Mondiale: starul lui Kopic joacă un meci uriaș, în noiembrie
Musi a primit rezultatul! Ultimele vești &icirc;nainte de Dinamo - Rapid
Musi a primit rezultatul! Ultimele vești înainte de Dinamo - Rapid
ULTIMELE STIRI
Marele semn de &icirc;ntrebare pentru El Clasico! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu starul Barcelonei
Marele semn de întrebare pentru El Clasico! Ce se întâmplă cu starul Barcelonei
Reacția ucrainenilor după ce Vladislav Blănuță și-a donat tot salariul forțelor armate
Reacția ucrainenilor după ce Vladislav Blănuță și-a donat tot salariul forțelor armate
Attenzione, FCSB! Bologna a spus clar ce se va &icirc;nt&acirc;mpla la București: &rdquo;Asta o să vă facă viața grea&rdquo;
Attenzione, FCSB! Bologna a spus clar ce se va întâmpla la București: ”Asta o să vă facă viața grea”
Gigi Becali a dezvăluit antrenorul pe care nu l-ar numi la FCSB: &rdquo;S-a șmecherit, nu mai spune că poți să-i faci echipa!&rdquo;
Gigi Becali a dezvăluit antrenorul pe care nu l-ar numi la FCSB: ”S-a șmecherit, nu mai spune că poți să-i faci echipa!”
Cum arată Nani și cu ce se ocupă acum fostul star de la Manchester United
Cum arată Nani și cu ce se ocupă acum fostul star de la Manchester United
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali s-a răzg&acirc;ndit &icirc;nainte de FCSB - Bologna. Ce spune acum patronul campioanei

Gigi Becali s-a răzgândit înainte de FCSB - Bologna. Ce spune acum patronul campioanei

Final de drum la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: Ne pare foarte rău

Final de drum la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: "Ne pare foarte rău"

Marius Lăcătuș, dialog &icirc;n contradictoriu cu Gigi Becali: &rdquo;Am fost un prost că am avut &icirc;ncredere &icirc;n tine!&rdquo;

Marius Lăcătuș, dialog în contradictoriu cu Gigi Becali: ”Am fost un prost că am avut încredere în tine!”

Apărarea lui FCSB, destrămată! Pleacă și ultimul fundaș rămas &rdquo;&icirc;n picioare&rdquo;

Apărarea lui FCSB, destrămată! Pleacă și ultimul fundaș rămas ”în picioare”

Se pregătește o revenire spectaculoasă la CFR! A plecat cu scandal, dar Ioan Varga &icirc;l vrea &icirc;napoi

Se pregătește o revenire spectaculoasă la CFR! A plecat cu scandal, dar Ioan Varga îl vrea înapoi

Musi a primit rezultatul! Ultimele vești &icirc;nainte de Dinamo - Rapid

Musi a primit rezultatul! Ultimele vești înainte de Dinamo - Rapid



Recomandarile redactiei
Attenzione, FCSB! Bologna a spus clar ce se va &icirc;nt&acirc;mpla la București: &rdquo;Asta o să vă facă viața grea&rdquo;
Attenzione, FCSB! Bologna a spus clar ce se va întâmpla la București: ”Asta o să vă facă viața grea”
Reacția ucrainenilor după ce Vladislav Blănuță și-a donat tot salariul forțelor armate
Reacția ucrainenilor după ce Vladislav Blănuță și-a donat tot salariul forțelor armate
Marele semn de &icirc;ntrebare pentru El Clasico! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu starul Barcelonei
Marele semn de întrebare pentru El Clasico! Ce se întâmplă cu starul Barcelonei
Cum arată Nani și cu ce se ocupă acum fostul star de la Manchester United
Cum arată Nani și cu ce se ocupă acum fostul star de la Manchester United
Gigi Becali a dezvăluit antrenorul pe care nu l-ar numi la FCSB: &rdquo;S-a șmecherit, nu mai spune că poți să-i faci echipa!&rdquo;
Gigi Becali a dezvăluit antrenorul pe care nu l-ar numi la FCSB: ”S-a șmecherit, nu mai spune că poți să-i faci echipa!”
Alte subiecte de interes
Fanii lui Rapid au dezlănțuit iadul după egalul cu Gloria Buzău! Ce s-a petrecut la finalul meciului
Fanii lui Rapid au dezlănțuit iadul după egalul cu Gloria Buzău! Ce s-a petrecut la finalul meciului
Kylian Mbappe dă Madridul peste cap! Se anunță SOLD OUT pentru debutul francezului
Kylian Mbappe dă Madridul peste cap! Se anunță SOLD OUT pentru debutul francezului
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Dinamo - FK Csikszereda 2-0! Dennis Politic le-a netezit c&acirc;inilor drumul către un nou sezon &icirc;n prima ligă
Dinamo - FK Csikszereda 2-0! Dennis Politic le-a netezit "câinilor" drumul către un nou sezon în prima ligă
Reacția presei maghiare după ce steagul Ținutului Secuiesc a fost interzis pe Arena Națională. Suporter: E doar un steag! Pentru ce?
Reacția presei maghiare după ce steagul Ținutului Secuiesc a fost interzis pe Arena Națională. Suporter: "E doar un steag! Pentru ce?"
CITESTE SI
Mitul mașinilor &bdquo;eco&rdquo;: Hibridele plug-in poluează aproape la fel de mult ca cele pe benzină | Raport

stirileprotv Mitul mașinilor „eco”: Hibridele plug-in poluează aproape la fel de mult ca cele pe benzină | Raport

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Hamas returnează &icirc;ncă două cadavre: 10 din cele 28 de victime au fost repatriate, tensiuni cresc &icirc;ntre Israel și Hamas

stirileprotv Hamas returnează încă două cadavre: 10 din cele 28 de victime au fost repatriate, tensiuni cresc între Israel și Hamas

Trump amenință Venezuela: &bdquo;Luăm &icirc;n calcul lovituri terestre &icirc;mpotriva cartelurilor&rdquo; &ndash; CIA ar fi fost deja autorizată

stirileprotv Trump amenință Venezuela: „Luăm în calcul lovituri terestre împotriva cartelurilor” – CIA ar fi fost deja autorizată

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!