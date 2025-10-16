Cele două echipe își dau întâlnire în main event-ul din etapa cu numărul 13 a Superligii României. Meciul va avea loc pe Arena Națională, cel mai mare stadion din țară, și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.



Câte bilete s-au vândut până acum la Dinamo - Rapid: se anunță o atmosferă incendiară pe Arena Națională



”Câinii” au scris pe rețelele social media faptul că au fost vândute mai bine de 25.000 de bilete pentru meciul din weekend, cu trei zile înainte de startul derby-ului.



Rămâne de văzut câte tichete se vor vinde și dacă Dinamo va juca full house pe Arena Națională confruntarea cu Rapidul lui Constantin Gâlcă. Giuleștenii beneficiază de 7.000 de bilete în peluză.



”Arena Națională se pregătește pentru un meci de gală duminică!”, a scris Dinamo pe Facebook.



EXCLUSIV Musi a primit rezultatul! Ultimele vești înainte de Dinamo - Rapid



Titularizat de Costin Curelea în meciul de la Cluj-Napoca dintre România U21 și Cipru U21 (2-0), Alexandru Musi a fost victima unei intrări violente a lui David Djiama, în minutul 28. Dinamovistul a acuzat dureri puternice la glezna piciorul stâng, nu a putut continua și a fost surprins ulterior în cârje la marginea terenului.



Musi a efectuat un RMN miercuri după-amiază, iar rezultatul este îmbucurător. Din informațiile PRO TV, nu este vorba de vreo problemă gravă, iar dinamovistul poate călca fără probleme.



Totuși, prezența lui Musi în derby rămâne incertă. Staff-ul lui Dinamo va aștepta să vadă cum se simte jucătorul în aceste zile și dacă va putea să apară pe teren la duelul de duminică împotriva celor de la Rapid.

