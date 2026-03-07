FCSB s-a consolat cu faptul că, inclusiv din play-out, are varianta calificării în preliminariile Conference League. La ce joacă însă, la ora actuală, acest scenariu pare a fi unul SF!

FCSB trebuie să încheie play-out-ul pe una din primele două poziții, iar apoi să câștige două meciuri de baraj, în tentativa de a prinde viitorul sezon al cupelor europene. Astăzi însă, trupa pregătită de cuplul Pintilii – Charalambous pare incapabilă de o asemenea performanță. Prestația echipei, pe Arena Națională, în meciul cu Universitatea Cluj, a fost o catastrofă. Cel puțin, în primele 70 de minute.

Macalou, prestație stelară în meciul cu FCSB

Atât în prima repriză, cât și în partea secundă, ivorianul Issouf Macalou (27 de ani) a făcut ce a vrut cu FCSB!

În primele 45 de minute, atacantul african a oferit două pase de gol, la reușitele semnate de Mendy (24) și Lukic (40). Mai ales a doua sa pasă de gol a fost, pur și simplu, fabuloasă. Pentru că a desfăcut apărarea roș-albaștrilor, precum brânză!

Apoi, la reluare, Macalou a înscris pentru 3-1 (57) cu o execuție superbă, imparabilă: șut cu mult efect, la colțul lung.

După această prestație stelară, Macalou a fost schimbat, în minutul 68, fiind înlocuit de Chinteș.