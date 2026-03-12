Ultima dată antrenor la Universitatea Craiova, înainte să o preia pe FCSB, Mirel Rădoi are o singură misiune la gruparea roș-albastră: accederea în cupele europene.

Campioana României a ratat play-off-ul și va evolua în play-out. Elias Charalambous a demisionat după ultima înfrângere a roș-albaștrilor, cea cu ”U” Cluj, scor 1-3, din ultima etapă a sezonului regulat.

Rădoi, ”pansament” pe termen scurt la FCSB: ”Pe termen lung nu văd să reușească, sunt sceptic”

Narcis Răducan, fost oficial la FCSB, a explicat că Mirel Rădoi poate să redreseze campioana în viitorul apropiat, dar pe termen lung nu vede o continuitate pentru fostul internațional român pe banca roș-albastră.

”În prima fază, el trebuie să califice echipa în turul preliminar, iar șanse importante există. E drum liber până la baraj, iar acolo este marele test. Indiferent cine va fi adversarul, nu va fi simplu, dovadă că ei n-au reușit să ajungă acolo în play-off. Sigur, va fi o echipă bună a campionatului, dar una care poate fi la îndemâna FCSB-ului în zilele lor bune. Așa că acesta cred că este primul obiectiv.

Poate fi benefică și această schimbare din punct de vedere psihologic, pentru că remarcăm cu toții că, în ultimul timp, nivelul de concentrare n-a mai fost la același nivel și nu în fiecare meci. Au avut doar „flash-uri” de performanță, când au jucat la cel mai înalt nivel. Așa s-a întâmplat și anul acesta, dar au existat și căderi inexplicabile. Asta se poate pune și pe seama unei lipse de concentrare, nu-mi dau seama exact de unde provine.

Dar, odată cu venirea lui Mirel, ținând cont că profilul lui este unul integru și serios, plus faptul că este un antrenor nou, e clar că îi va mobiliza pe toți. Asta este un pansament pentru o perioadă scurtă. Pe termen mai lung, lucrurile stau cu totul altfel și sunt sceptic în a da pronosticuri de reușită, pentru că nu se schimbă niciodată nimic fundamental și e doar eterna reîntoarcere”, a spus Narcis Răducan, potrivit sptfm.ro.