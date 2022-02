Reacție dură a lui Tănase: „Care nucleu? La noi nu se întâmplă asta!” Căpitanul FCSB, contrariat de decizia lui Gigi Becali

Jocul echipei lui Toni Petrea a fost unul extrem de șters, cu puține ocazii care s-ar fi putut concretiza în gol. Absențele unor jucători precum Radunovic, Coman sau Keșeru și-au spus cuvântul, primii doi fiind indisponibili din cauza unei gripe, în timp ce experimentatul atacant a fost scos din lot de Gigi Becali.

Astfel, roș-albaștrii se află la cinci lungimi de CFR Cluj în clasament, însă ardelenii se pot distanța în cazul unei victorii în meciul cu Rapid. La finalul partidei, Florin Tănase, căpitanul FCSB-ului a vorbit despre erorile în lanț comise în meciurile care nu se anunță a fi dificile, punând accent și pe lipsa de experiență.

Florin Tănase iese la atac: „Care nucleu? La noi sunt schimbări tot timpul!”



Golgheterul vicecampioanei a vorbit și despre scenariul repetitiv în care ajunge FCSB-ul în fiecare sezon, având un parcurs bun în sezonul regulat, iar apoi cedând în play-off, în principal din cauza lipsei de experiență.

Întrebat despre acest lucru, în ciuda faptului că există unii jucători care se regăsesc în lot de câțiva ani, Tănase a ținut să evidențieze că la FCSB nu există un nucleu, punând accent pe schimbările repetate care au loc la echipă.

„Din păcate facem aceleași greșeli an de an, în seara asta am avut oportunitatea de a pune presiune pe cei de la CFR, nu am făcut-o, sperăm să câștigăm meciurile care au rămas până la intrarea în play-off și poate ne mai apropiem.

Nu știu dacă nucleul a rămas. Care nucleu? La noi sunt schimbări tot timpul. Avem experiență, dar când spui că rămâne un nucleu trebuie cel puțin 70-80% din jucători să joace meci de meci, la noi nu se întâmplă asta, din păcate. Rămâne de văzut ce va urma.

E dificil să câștigi campionatul cu jucători tineri. Anul trecut, tot așa, eram o echipă foarte tânără, cred că cea mai tânără, am avut o șansă mare, din păcate, în play-off tot la fel. Niște greșeli și nu am putut să câștigăm”, a declarat Florin Tănase la finalul meciului.

Florin Tănase sare în apărarea lui Claudiu Keșeru: „Nu este corect să îl lași în afara lotului!”



Căpitanul vicecampioanei i-a luat apărarea atacantului exclus din lot la decizia lui Gigi Becali, după disputa indirectă pe care cei doi au avut-o. Keșeru a declarat, la finalul meciului cu FCU Craiova, 2-2, că ar putea oferi mai multe detalii despre situația sa odată ce i se încheie contractul.

Patronul s-a enervat de declarațiile făcute de experimentatul atacant și în ciuda faptului că a pasat decisiv în victoria cu Chindia din etapa trecută, l-a lăsat în afara lotului. Florin Tănase a criticat dur decizia luată de conducere, în contextul în care echipa are nevoie de puncte, iar Keșeru ar putea aporta în acest sens, în special prin experiența sa.

Întrebat dacă nu se teme că afirmațiile făcute i-ar putea afecta și lui postul sau relația cu patronul, Tănase a declarat ferm că el doar rostește adevărul.

„Da, m-a surprins decizia de a-l lăsa în afara lotului pentru că meciul trecut a intrat și ne-a ajutat cu o pasă de gol. Să îl lași meciul următor în afara lotului nu cred că este corect.

O să vedem dacă o să mă afecteze declarațiile, dar de ce să mă afecteze? Eu spun adevărul”, a adăugat căpitanul roș-albaștrilor.