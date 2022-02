Florin Tănase, aplaudat după ce l-a înfruntat pe Gigi Becali: "E corect! A avut curaj, este jucător cu personalitate"

La finalul partidei, căpitanul Florin Tănase s-a arătat nemulțumit de anumite decizii luate la FCSB, precum schimbările numeroase care există în echipă sau lăsarea în afara lotului a lui Claudiu Keșeru, care nu mai este pe placul patronului de la FCSB.

Discursul lui Florin Tănase, lăudat

Ulterior, Gigi Becali a recunoscut că decizia de a-l exclude pe Keșeru din lot îi aparține, iar fostul arbitru Constantin Zotta a apreciat discursul lui Tănase, care a avut curajul să conteste hotărârea patronului.

"E clar că nu e o atitudine normală și o decizie normală la un club mare de fotbal, dar eu cred că s-a greșit din ambele părți. Atunci când Keșeru a intrat pe teren, a avut rezultate, a avut gol, pasă de gol, a înscris din penalty într-un moment greu pentru echipă. Cred totuși că atitudinea lui a deranjat. Mă refer la declarațiile publice și la atitudine. Atât timp cât ai venit la un club, indiferent care este el, te informezi. Modul în care s-a prezentat la interviuri nu mi s-a părut unul ok sau pozitiv.

Tănase a spus altfel. Tănase a spus la modul de nemulțumire că aceste schimbări de joc și de sistem au clar un efect negativ asupra jocului echipei. Și a avut curajul să spună, jucător cu personalitate. Mie mi se pare corect. Modul în care s-a exprimat Tănase mi s-a părut corect. Inclusiv el a fost schimbat la pauză, la meciul cu Dinamo.

Tănase apare la aproape toate interviurile. De ce n-a fost corect și acum un an, doi ani, trei ani? Înseamnă că acum ori s-a săturat și el, ori acceptă din ce în ce mai greu situația asta, dar ceea ce se pune el e corect și e de apreciat. Chiar dacă o face în al doisprezecelea ceas, comportamentul lui e de apreciat. E corect față de echipă, de nucleul de jucători, de Keșeru. Numai că noi nu știm care este, de fapt, strategia clubului. Strategia clubului s-a dovedit mai de succes decât a CFR-ului. Nu sportiv, ci financiar. FCSB n-a câștigat campionatul, dar a fost un club stabil financiar, fără probleme, ceea ce nu s-a întâmplat și la CFR. Nici antrenorul n-a comentat nimic. Tănase a avut curaj", a spus Zotta, la Telekom Sport.

Florin Tănase, dezamăgit după CS Mioveni - FCSB 1-1

"Dezamăgire. Când trebuia să câștigăm și să punem presiune pe CFR nu am făcut-o. La fel ca și în meciul cu Craiova. Din păcate, ne încurcăm la aceste meciuri cu echipe din subsolul clasamentului și este păcat pentru munca depusă. Ajunsesem mai aproape de cei de la CFR, dar, din păcate, nu reușim atunci când e mai important să câștigăm.

Am avut o singură ocazie în repriza a doua. Am jucat cu o echipă care se apără foarte bine. Cu siguranță nu am jucat cum am făcut-o în a doua repriză cu Chindia și de aceea n-am reușit să marcăm. N-a mai funcționat schimbarea sistemului, au fost 14 schimbări dintr-o dată... trebuie să analizăm și să ne revenim, să câștigăm pentru că cu aceste meciuri câștigi campionatul. Probabil și o relaxare... ne credem învingători înainte de meci, deși am discutat că o să avem un meci dificil. Nu am reușit să jucăm ce trebuie, e clar.

Din cauza celor din tribună n-am reușit noi să facem combinații? Nu, este vina noastră, a tuturor și sperăm să câștigăm meciurile care ne-au mai rămas. Cu siguranță aveam nevoie de Claudiu Keșeru. Meciul trecut ne-a ajutat, a dat o pasă de gol și părerea mea e că merita să fie în lot", a spus Tănase.

În urma acestui rezultat, FCSB ocupă locul secund, cu 59 de puncte, la cinci lungimi în spatele liderului CFR Cluj, care are un meci mai puțin.

În runda următoare, FCSB va primi vizita Farului, duminică, 27 februarie, de la ora 21:00.