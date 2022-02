Florin Tănase a răbufnit la adresa deciziilor luate la FCSB: "14 schimbări dintr-o dată! Keșeru merita să fie în lot"

FCSB a început excelent, cu gol marcat încă din minutul 7 de Malcom Edjouma, însă vicecampioana a dezamăgit ulterior și s-a văzut egalată la ultima fază a primei reprize, când Ionuț Balaur a înscris pentru CS Mioveni. Echipa lui Toni Petrea a avut o singură ocazie notabilă în partea secundă, iar partida s-a încheiat la egalitate, 1-1.

Florin Tănase, dezamăgit după CS Mioveni - FCSB 1-1

La finalul partidei, Florin Tănase s-a arătat nemulțumit de anumite decizii luate la FCSB, precum schimbările numeroase care există în echipă sau lăsarea în afara lotului a lui Claudiu Keșeru, care nu mai este pe placul patronului de la FCSB.

"Dezamăgire. Când trebuia să câștigăm și să punem presiune pe CFR nu am făcut-o. La fel ca și în meciul cu Craiova. Din păcate, ne încurcăm la aceste meciuri cu echipe din subsolul clasamentului și este păcat pentru munca depusă. Ajunsesem mai aproape de cei de la CFR, dar, din păcate, nu reușim atunci când e mai important să câștigăm.

Am avut o singură ocazie în repriza a doua. Am jucat cu o echipă care se apără foarte bine. Cu siguranță nu am jucat cum am făcut-o în a doua repriză cu Chindia și de aceea n-am reușit să marcăm. N-a mai funcționat schimbarea sistemului, au fost 14 schimbări dintr-o dată... trebuie să analizăm și să ne revenim, să câștigăm pentru că cu aceste meciuri câștigi campionatul. Probabil și o relaxare... ne credem învingători înainte de meci, deși am discutat că o să avem un meci dificil. Nu am reușit să jucăm ce trebuie, e clar.

Din cauza celor din tribună n-am reușit noi să facem combinații? Nu, este vina noastră, a tuturor și sperăm să câștigăm meciurile care ne-au mai rămas. Cu siguranță aveam nevoie de Claudiu Keșeru. Meciul trecut ne-a ajutat, a dat o pasă de gol și părerea mea e că merita să fie în lot", a spus Tănase.

În urma acestui rezultat, FCSB ocupă locul secund, cu 59 de puncte, la cinci lungimi în spatele liderului CFR Cluj, care are un meci mai puțin.

În runda următoare, FCSB va primi vizita Farului, duminică, 27 februarie, de la ora 21:00.