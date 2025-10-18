Mesaj veninos din partea Universității Craiova după scandalul dintre Mirel Rădoi și Mircea Lucescu

Mesaj veninos din partea Universității Craiova după scandalul dintre Mirel Rădoi și Mircea Lucescu
Universitatea Craiova a transmis un mesaj, în urma schimbului de replici dintre Mircea Lucescu și Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi și Mircea Lucescu au avut un schimb de replici dur, după ce antrenorul Universității Craiova s-a arătat deranjat de o convorbirea a lui Mircea Lucescu cu Gigi Becali.

Selecționerul naționalei României i-a urat să câștige derby-ul cu oltenii patronului de la FCSB înaintea partidei cu Universitatea Craiova de pe Arena Națională, încheiată 1-0 în favoarea „roș-albaștrilor”.

Mesajul Universității Craiova după scandalul cu Mircea Lucescu 

Mircea Lucescu s-a apărat în fața acuzațiilor lansate de Mirel Rădoi, iar antrenorul Craiovei a continuat să discute pe această temă și la conferința de presă de dinaintea partidei cu Unirea Slobozia.

În acest context, oltenii au oferit o replică cu subînțeles: „Ei cu ei, noi cu alb-albaștrii!”, s-a arătat pe pagina de Facebook a formației din Bănie.

Pentru Universitatea Craiova urmează partida cu Unirea Slobozia din etapa a 13-a din Superliga, care va avea loc sâmbătă, de la ora 17:30 și care poate fi vizionată în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

