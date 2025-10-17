În fotbalul nostru „vorbit“, cum bine a remarcat Gheorghe Hagi cândva, adevăratele „meciuri“ sunt cele de după meciurile de pe teren. Acum, după ce entuziasmul victoriei cu Austria (1-0) a trecut, a început show-ul! Cu reglări de conturi.

Conferința explozivă a lui Rădoi de astăzi a trecut în umbră, în totalitate, subiectul pentru care a fost organizată: meciul Universitatea Craiova – Unirea Slobozia de mâine, de la ora 17.30. În schimb, de aici a apărut ultimul conflict din fotbalul intern: Rădoi – Lucescu! Subiectul a declanșat deja un „tsunami “, dovadă reacțiile venite din partea FCSB-ului și din partea selecționerului.

Pavel Badea: „Bănuiam că are ceva cu Craiova. Acum, avem confirmarea“

Ultimul care „a sărit în ring“ și, firește, s-a aliat cu Rădoi a fost directorul sportiv al Craiovei, Pavel Badea. În dialog cu Fanatik, acesta a pus „gaz pe foc“, spunând că „Il Luce“ are ceva cu formația din Bănie.

„Domnul Lucescu trebuia să fie mult mai atent și mai discret, având în vedere exact ce spunea înainte. Că atunci când vorbești cu Gigi (n.r. – Becali), află jumătate de țară (n.r. – aluzie la faptul că atacul lui Rădoi a plecat de la ce a povestit Gigi Becali). O declarație neinspirată, clar (n.r. – încurajarea selecționerului pentru FCSB, înaintea meciului cu Universitatea Craiova). Creează o stare de tensiune. Oricum, avem suspiciunea că domnul Lucescu are ceva cu oltenii. Nu e decât o confirmare. Păcat. După meciul cu Austria au apărut declarații care au creat o stare de confuzie. Nu e normal, având în vedere experiența dânsului. Cred că și Mirel s-a încins puțin mai mult“, a spus Pavel Badea.

