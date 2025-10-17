Gigi Becali, patronul lui FCSB, a declarat recent că Mircea Lucescu, selecționerul României, l-a sunat înainte de meciul cu Universitatea Craiova (1-0) și i-ar fi transmis un mesaj de încurajare.



”Il Luce” i-ar fi urat finanțatorului succes și și-ar fi exprimat dorința ca roș-albaștrii să câștige partida pentru a avea un moral ridicat la echipa națională.



Vineri după-amiază, în cadrul unei conferințe de presă, Mirel Rădoi, de-a dreptul consternat, nu s-a ferit de cuvinte și a dat de pământ cu Mircea Lucescu (DETALII AICI).



FCSB a reacționat după acuzele lui Mirel Rădoi. ”Aveți dovezi?”



Elias Charalambous, antrenorul campioanei en-titre, a fost întrebat de reprezentanții mass-media la conferința premergătoare meciului cu Metaloglobus de sâmbătă despre declarațiile lui Mirel Rădoi.



Tehnicianul a evitat pe cât posibil subiectul și s-a rezumat să spună că nu cunoaște nimic.



”Nu am informaţii, nu ştiu, dacă stau aici şi-mi spuneţi că băiatul acela a vorbit cu celălalt, aveţi dovezi? Ştiţi ce se întâmplă? Fiecare antrenor are stilul lui, pe teren şi în afara lui, îi respect, eu am stilul meu, nu vin aici să vorbesc despre alţii sau despre lucruri pe care nu le ştiu, zvonuri.



Vin aici să vă răspund la întrebări despre fotbal, dar despre cancan-uri nu pot să vorbesc. L-am cunoscut pe Rădoi, e un antrenor foarte bine, dar fiecare spune ce crede, îi respect, eu vin aici să vorbesc despre fotbal”, a spus Charalambous.

