Antrenorul Universității Craiova a luat foc la conferința de presă premergătoare meciului cu Unirea Slobozia de sâmbătă (17:30).

Consternat, Mirel Rădoi a vorbit despre declarațiile lui Gigi Becali, patronul FCSB, care a spus că a fost sunat de Lucescu și încurajat înainte de derby-ul cu oltenii (1-0).

Citește AICI ce a spus Rădoi

ce a spus Rădoi Citește AICI cum a reacționat FCSB

Mircea Lucescu i-a dat replica lui Rădoi după ce antrenorul Craiovei l-a desființat: ”Am greșit când am spus că te stimez”

Selecționerul României a oferit o reacție-fulger după declarațiile lui Rădoi și a ținut să puncteze că tehnicianul din Bănie s-a alăturat celor care îl denigrează.

Lucescu a sugerat că nu se aștepta de la Rădoi să ofere asemenea declarații.

Mai mult, ”Il Luce” a susținut și că, dacă în trecut a spus că are stimă pentru fostul internațional, acum nu mai are nimic!

”Sunt foarte surprins că Rădoi se alătură corului celor care mă denigrează. N-am fost și nu voi fi împotriva Craiovei. Iar eu sunt ultimul om care ar putea fi acuzat că ține cu Steaua.



Am și spus în repetate ocazii în ultima vreme că Universitatea are o mare oportunitate de a cuceri titlul în acest sezon. Despre declarația asta a auzit? Sau a auzit când am spus că îl stimez și-i apreciez munca pe care o face ca tehnician?



Rădoi trebuie să înțeleagă că, dincolo de relațiile profesionale, există și o latură umană. În acest sens i-am urat succes lui Gigi, așa cum și el procedează înaintea meciurilor echipei naționale. O chestiune de cordialitate și de civilizație, care se practică peste tot în lume!



Eu încerc să fiu corect și amabil cu toți, iar unii ajung să se bage în seamă fără niciun sens. Nu mai putem să avem relații personale? Rădoi îmi demonstrează cu asta că am greșit când am spus că îl stimez.



Să afirmi că am făcut o mizerie mi se pare o formă de a mă denigra, cum se întâmplă cu multe voci în ultimele luni”, a spus Mircea Lucescu, potrivit gsp.

