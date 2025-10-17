Mirel Rădoi (44 de ani) a avut mereu o trăsătură de caracter care poate fi o sabie cu două tăișuri. Vorbim despre sinceritatea sa excesivă!

De când și-a făcut un nume în fotbalul nostru, Rădoi a spus mereu exact ce a avut în cap. N-a știut să fie „diplomat“, nici ca fotbalist, nici ca antrenor.

Această sinceritate a lui Rădoi, într-un fotbal cu mulți oameni falși, e un lucru remarcabil. Problema e că, nu o dată, fix din acest motiv, Rădoi a ajuns să aibă probleme. De pildă, prima sa plecare de la Universitatea Craiova s-a produs pe motiv că a spus, răspicat, că nu acceptă intervențiile nimănui în viața echipei, pentru că a câștigat suficient de mulți bani, ca jucător, astfel încât să țină la principiile sale.

Acum, după revenirea sa la Craiova, Rădoi n-a mai avut astfel de ieșiri, însă tocmai a „reușit“ să provoace un alt subiect pentru că la el „ce e în gușă și în căpușă“.

Rădoi, șocat că Lucescu e fan FCSB!

Înaintea partidelor României din această lună, 2-1 cu Moldova și 1-0 cu Austria, în campionatul intern s-a jucat meciul FCSB – Universitatea Craiova (1-0).

Cu acest prilej, patronul bucureștenilor, Gigi Becali, a dezvăluit că a fost sunat, înainte de meci, de Mircea Lucescu. Selecționerul României l-a încurajat și i-a urat să câștige meciul, astfel încât internaționalii FCSB-ului să meargă la lot cu un moral bun!

Ce a făcut „Il Luce“, înaintea unei partide importante din Superliga noastră, l-a scos din sărite pe Rădoi. Astăzi, acesta și-a exprimat uluiala vizavi de cum a procedat selecționerul României, în cadrul unei conferințe.

„Nu am crezut, până când am verificat singur, că un selecționer al României poate avea o astfel de declarație, în care sună un alt patron și spune că și-ar dori ca o echipă să câștige în detrimentul celeilalte. Mi se pare șocant și mă rezum la asta! Se pare că e ceva normal. N-am mai întâlnit așa ceva până în ziua de astăzi. Înțeleg că susții o echipă, dar nu poți să o faci așa, pe față, nu poți să ieși să spui că vrei jucătorii de la o echipă motivați, când tu ai jucători și de la cealaltă echipă. Dar mergem înainte. E încă un lucru pe care-l vom folosi ca motivație pentru jucătorii noștri. Toate lucrurile astea nu vor face altceva decât să ne întărească. Eu, cât timp am fost selecționer, nu mi-am permis nici măcar să sun jucătorii, fără acordul cluburilor. Nu a existat așa ceva. Dar fiecare face cum crede“, a spus Rădoi.

