După victoria mare obținută de România contra Austriei, Becali a susținut că este și el alături de echipa națională datorită unui gest făcut de selecționer: Lucescu l-ar fi sunat înaintea meciului FCSB - Universitatea Craiova și i-ar fi urat succes.

Gigi Becali l-a sunat pe Mirel Rădoi, care a răbufnit la adresa lui Mircea Lucescu

Rădoi nu a primit deloc bine dezvăluirea lui Becali. L-a acuzat de lipsă de echidistanță pe Mircea Lucescu și a catalogat drept "șocant" gestul făcut de selecționer. În replică, "Il Luce" a spus: "Nu mai putem să avem relații personale? Rădoi îmi demonstrează cu asta că am greșit când am spus că îl stimez".

Gigi Becali, cel de la care a pornit conflictul dintre cei doi, spune că l-a sunat pe Mirel Rădoi după ce a văzut conferința de presă a antrenorului de la Craiova. Patronul de la FCSB a încercat să explice gestul lui Mircea Lucescu și să îl împace pe Rădoi, care îi este și fin.



"Mircea Lucescu mi-a spus că este alături de mine. La necaz, cum ar veni, având în vedere că era o diferență de 14 puncte (n.r - între FCSB și liderul Craiova). La asta s-a referit! Dacă era egalitate sau erau 2-3 puncte, nu cred că mă suna vreodată să spună că e alături de mine. Și i-am spus asta lui Mirel astăzi!



Da, am vorbit azi cu el. Eu îl iubesc pe Mirel. El e un om extraordinar. I-am spus: 'Ai mânie, te enervezi repede și faci niște greșeli. Omul a spus asta având în vedere diferența de 14 puncte. La asta s-a referit mai mult el. El nici n-a ținut cont că joc cu Craiova. Puteam să joc cu Dinamo sau cu Real Madrid. Pur și simplu mi-a urat succes în situația gravă în care eram.



Eu am încercat să-i explic. Cred că a înțeles. La final i-am spus: 'Tu ești prea orgolios și mândru, dar ai și foarte multă inteligență și cred că ai înțeles ce ți-am spus'.



El a zis că la fotbal să lăsăm deoparte relația naș-fin și să avem principii. Da, dar sunt nașul tău și eram într-o situație neplăcută. Chiar dacă ai fi împotriva cuiva, atunci când vezi că sunt la 14 puncte... nu-ți ajung 11 puncte?! (n.r - râde). I-am zis: 'Băi, nu-ți ajung 11 puncte? Pentru ce ești supărat?'.



Lucescu mi-a urat mie succes. N-a ținut cont cu cine joc. Dacă l-ar fi sunat pe Rotaru și i-ar fi urat succes, nu m-ar fi deranjat. Lucescu a făcut asta din curtoazie, dar crezi că el ține cu mine? Se știe că el e rapidist, dinamovist. Nu este stelist!", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

