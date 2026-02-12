Imediat după ultimul fluier, antrenorul „studenților”, Cristiano Bergodi, a intrat nervos pe teren și a avut un contact dur cu Andrei Cordea (26 de ani), jucătorul CFR-ului.

Spiritele s-au încins rapid, iar conflictul a degenerat între cele două tabere. Arbitrul Rareș Vidican i-a eliminat pe ambii. Bergodi pentru comportament agresiv, iar Cordea pentru injurii, după ce l-ar fi jignit pe Dan Nistor.

Reacția lui Mihai Iosif după scandalul Bergodi - Cordea: „Așa arăți forța pe care o ai”

Incidentul a stârnit numeroase reacții. Mihai Iosif, fostul antrenor al Rapidului, a comentat faza și a încercat să explice contextul, fără să îi justifice gestul tehnicianului italian.

„E clar că un jucător nu este în regulă să provoace antrenorul, dar antrenorul trebuie să își păstreze echilibrul. Nu știu eu, la cald, ce aș fi făcut acolo, pentru că la rece vorbim despre echilibru. Dar este important să îl păstrezi; așa arăți forța pe care o ai”, a spus Mihai Iosif, la Prima Sport.

Tehnicianul a recunoscut că și el a avut momente tensionate de-a lungul carierei, însă a reușit să se controleze. „Am avut momente, dar am reușit să mă temperez”, a adăugat Iosif.