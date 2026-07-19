Mijlocașul ofensiv de 22 de ani a jucat ultima dată la FK Mladost Donja Gorica, în prima ligă din țara natală, iar înainte a mai evoluat și în prima divizie din Bulgaria.

”🇭🇺 Új erősítés a támadósorban!

Az FK Csíkszeredánál folytatja pályafutását Dusan Vukovic. A 22 éves, montenegrói állampolgárságú, jobblábas támadó középpályás az élvonalbeli FK Mladost Donja Gorica együttesétől érkezett hozzánk.

Pályafutása során a Mladost mellett az FK Podgorica és a bolgár FC Hebar színeiben is szerepelt, valamint hazája U21-es válogatottjában is pályára lépett. Az elmúlt idényben 32 élvonalbeli és két kupamérkőzésen játszott Montenegróban, ezeken összesen tíz gólt szerzett.

Isten hozott Székelyföldön, Dusan! Sok eredményes mérkőzést kívánunk az FK Csíkszereda színeiben!

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🇷🇴 Un nou jucător pentru compartimentul ofensiv!

Dusan Vukovic își va continua cariera la FK Csíkszereda. Mijlocașul ofensiv de picior drept, în vârstă de 22 de ani și cu cetățenie muntenegreană, a sosit la echipa noastră de la formația de primă ligă FK Mladost Donja Gorica.

Pe lângă Mladost, de-a lungul carierei sale a mai evoluat pentru FK Podgorica și clubul bulgar FC Hebar, bifând apariții și în naționala U21 a țării sale. În sezonul trecut a disputat 32 de meciuri în prima ligă muntenegreană și două partide de cupă, marcând în total zece goluri.

Bine ai venit în Ținutul Secuiesc, Dusan! Îți dorim cât mai multe meciuri reușite în culorile FK Csíkszereda!”, a postat bilingv FK Csikszereda.

În această săptămână, ciucanii au mai anunțat transferul fundaşului dreapta Mate Odor, fotbalist cu selecții la naționalele ”Under” ale Ungariei, provenit de la Vasas Budapesta.

FRF a schimbat regulamentul pentru Csikszereda! Unde vor juca ciucanii din sezonul viitor

Csikszereda va putea disputa și în sezonul 2026/2027 meciurile de pe teren propriu la Miercurea Ciuc, după ce FRF a modificat, în regim de urgență, Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice (ROAF).

Decizia a fost luată după ce clubul harghitean a solicitat o nouă derogare, în condițiile în care stadionul său nu îndeplinește cerința minimă de 4.500 de locuri impusă pentru SuperLigă.

Arena din Miercurea Ciuc are aproximativ 2.500 de locuri și este singurul stadion din SuperLigă care nu respectă baremul minim de capacitate.

În sezonul trecut, Csikszereda a beneficiat de o derogare în calitate de echipă nou-promovată, însă regulamentul nu mai permitea acordarea automată a unei noi excepții.

În urma solicitării formulate de club, Comitetul de Urgență al FRF, format din Răzvan Burleanu, Gino Iorgulescu și Cristian Petrean, a decis completarea articolului 39 din ROAF.

Noul alineat prevede că, în cazuri temeinic motivate, Comitetul Executiv sau Comitetul de Urgență poate aproba prelungirea perioadei de grație cu încă un an competițional.