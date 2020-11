Reactia lui Ioan Hora dupa ce i-a dat LOVITURA fostei sale echipe: "Important acum e ce culori apar!"

UTA Arad a castigat in deplasare, contra lui CFR Cluj, cu scorul de 1-0.

Dupa aceasta victorie aradenii au trecut pe locul 5 in Liga 1 si continua sa viseze ca se pot califica in playoff. Ioan Hora, fostul jucator de la CFR Cluj, a marcat golul care a produs socul in Gruia, insa fotbalistul lui UTA nu este suparat pe ardeleni ca nu i-au acordat mai multe sanse.

"Cred ca cele doua saptamani in care ne-am pregatit foarte bine au dat roade pana la urma. Important acum e ce culori apar. Ma bucur ca am reusit sa castigam, sa luam cele 3 puncte. Vedeti cum e clasamentul, se strange si noi aveam nevoie de puncte. Nu suntem inca constanti in a castiga puncte si victoria asta ne da un moral foarte bun. E e performanta ce am reusit pana acum. Sper sa continuam pe aceeasi linie si sa a ajungem cat mai sus posibil", a declarat Ioan Hora.

UTA Arad este pe locul 5 in clasament, cu 17 puncte dupa 11 meciuri jucate. CFR Cluj va ramane pe locul 3 in Liga 1, cu 21 de puncte dupa 11 partide jucate.