A fost aproape de Monaco, dar vrea sa joace in liga a 3-a din Romania! Isi cauta echipa pe net: "Incerc sa dau de patroni, de cineva ca sa-mi gaseasca ceva!"

Ai o echipa pentru el?! Da-i un mail sau suna-l! :)

Benoit Beaujeoun (28 de ani) e un portar francez de 28 de ani care vrea sa impresioneze in Romania! Benoit a jucat in ligile inferioare engleze, a dat probe la Monaco si a trecut prin Austria, Australia, Lituania sau Tahiti. Ajuns in Romania la inceputul anului, a semnat cu CSM Pascani, echipa din Liga a 3-a, unde a prins un singur meci inainte de pandemie. Anularea ligilor inferioare i-a dat planurile peste cap. "Mi-a placut in Romania si as vrea sa revin!", e mesajul pe care Beaujeoun il transmite pe LinkedIn in postarea prin care ii anunta pe cei interesati ca e gata de o noua aventura.

www.sport.ro l-a contactat pentru a-i afla povestea. Nu gasesti zilnic jucatori cu un asemenea traseu in cariera! :)

Beaujeoun a fost adus prima data la probe in Romania in august 2019: "Imi doream foarte mult sa joc in Liga a 3-a din Romania. Un agent m-a dus la teste, dar nu am semnat niciun contract. Apoi, un alt impresar mi-a spus ca as putea merge la Pascani, in martie. M-am antrenat acolo cateva zile si am primit contractul. Am apucat sa joc un meci, cu Otelul, apoi campionatul a fost inghetat din cauza pandemiei".

Francezul si-ar fi dorit sa continue in Moldova. In vara, Miroslava, echipa cu planuri de promovare, l-a chemat sa dea probe: "Miroslava era un club cu altfel de ambitii si am fost sedus de posibilitatea de a ma lupta sa promovez. A fost o mica problema la testele medicale. Directorul sportiv mi-a spus ca clubul nu va mai merge mai departe cu testele pentru ca ar insemna sa plateasca bani pe care nu pot s-ai plateasca. Contractul a fost anulat. Nu am mai putut sa ma intorc la Pascani, imi gasisera un inlocuitor. M-am intors in Franta si mi-am facut testele, sunt bine. Nu mi-am mai putut gasi echipa, toata lumea isi facuse deja planurile in Romania."

Intrebat ce l-a atras la Romania, Beaujeoun spune ca a fost impresionat de felul in care a fost tratat: "Nu se intampla asta oriunde! Este o oportunitate! Agentii, cluburile, antrenorii urmaresc meciurile si asa poti sa ajungi mai sus destul de repede. Prefer sa joc in Liga a 3-a din Romania decat sa merg in alte parti. Oamenii se poarta frumos, te trateaza bine!"

Goalkeeperul se antreneaza singur din septembrie. A ramas fara agent, asa ca incearca sa-si gaseasca un contract de unul singur. Spune ca nu joaca fotbal pentru bani si ca doar pasiunea il impinge sa mearga mai departe: "Sincer sa fiu, vreau un salariu mic. Ma multumesc sa primesc un loc unde sa stau si sa-mi fie asigurate mesele. Sunt dispus sa-mi platesc singur zborurile si tot ce mai e. Cred ca experienta mea ar putea ajuta multe cluburi din liga a 3-a. Nu ma tem sa merg la o echipa care n-o duce chiar bine, la coada clasamentului. Vreau doar sa joc fotbal, sa ajut si sa arat ca merit sa fiu pe teren!"

Inainte sa vina in Romania, Beaujeoun a trecut prin Australia, Austria, Statele Unite, Anglia sau Tahiti: "In Tahiti am ajuns pentru ca a picat un transfer la Inainte Modelu. Nu stiam la ce sa ma astept. Din pacate, fotbalul nu a fost extraordinar, dar am intalnit niste jucatori buni. Tahiti a fost la Cupa Confederatiilor acum cativa ani, a fost un mare moment pentru toata tara. In afara de fotbal, acolo era raiul! Am fost in mai multe insule, in Bora Bora si altele. Am facut lucruri pe care le vedeam doar in filme. Echipa mea a jucat in Champions League-ul din Oceania in cateva randuri, asta m-a atras, voiam sa ajung in competitiile internationale."

Benoit si-a luat cariera in propriile maini dupa ce agentii cu care a vorbit nu l-au convins ca-l pot ajuta cu adevarat: "Vreau sa stiu ce se intampla cu adevarat. Sunt in contact cu unii agenti, dar nu stiu daca ei chiar incearca sa-mi gaseasca ceva sau nu! As vrea sa discut cu un patron, cu un agent, cu cineva care poate are ceva pentru mine!"

Cel mai important moment din cariera francezului a fost trialul pe care l-a sustinut la AS Monaco. La mica distanta in spate e jocul cu Otelul Galati, din primavara.

"Am fost in probe la Monaco, la Angers. A fost un sentiment minunat, sunt cluburi mari. Sa fiu fotbalist profesionist a fost mereu un vis pentru mine, inca de cand aveam 5 ani visam la asta. E minunat sa fiu aproape sa mi-l indeplinesc. Am jucat in campionatul national de futsal din Anglia, acum 5 ani. Acolo aveam adverari care jucasera in Champions League sau la campionate europene. A fost tare! Si tot tare a fost si meciul cu Otelul. Eu tin cu Manchester United, asa ca intalnirea cu Otelul a fost importanta! Mi-am adus aminte de meciul din Champions League jucat de United. Stiu ca Otelul e acum alta echipa, dar tot a fost ceva wow pentru mine", spune Beaujeoun cu un zambet larg pe fata.

Goalkeeperul e constient ca varsta si CV-ul nu-i permit sa mai viseze la lucruri mari in viitor. S-ar multumi cu o cariera decenta in Romania. Si, poate, cu Champions League in Oceania. :)



"Pot sa joc in Liga a 3-a din Romania, cred ca ar fi o rezerva buna si in liga a 2-a. As putea sa concurez cu un alt portar, sa intru in Cupa. Daca m-ai pune sa aleg o competitie in care sa joc as spune ca e Champions League din Oceania. Ajungi in locuri fantastice. E un obiectiv realist, am nivelul sa joc acolo, fara discutie. Stiu ca in Europa n-as putea sa joc la nivelul asta, nici in America sau un Asia. Dar in Oceania e posibil. Poate o sa joc acolo candva, dar acum as vrea sa ma intorc in Romania, e o platforma buna pentru cariera mea! Uite, daca vrea cineva sa-mi scrie, poate s-o faca. Mailul meu e benoitbeaujeon@gmail.com. Va las si numarul meu de telefon, ma puteti cauta daca aveti o echipa la care credeti ca pot sa joc: 0033782762606".