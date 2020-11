Cati bani trebuie sa apara URGENT la Dinamo astfel incat clubul sa nu fie depunctat! Exista o data limita pentru a fi facuta dovada platilor

Dinamo e intr-o situatie limita, desi se astepta sa intre intr-o noua era odata cu preluarea clubului de catre spanioli.

Echipa n-are rezultate si nici bani sa-si plateasca fotbalistii si angajatii. Conform Gazetei Sporturilor, clubul risca depunctarea daca o parte a datoriilor acumulate nu va fi platita imediat. Este vorba despre o suma mica, 50 000 de euro, insa in conditiile in care Cortacero a amanat orice injectie de capital in club, temerile sunt reale. Daca pana le 30 noiembrie nu va achita banii, Dinamo va fi mai intai amendata cu 50 000 de lei, apoi risca pana la 6 puncte penalizare!

"Nu vad cum se va continua activitatea la Dinamo, in actualele conditii. Insolventa ar fi o optiune, insa nu cu Cortacero responsabil. La orice datorie acumulata, am fi bagati in faliment", a explicat zilele trecute fostul ministru Andrei Gerea, membru al board-ului DDB.