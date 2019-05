Reactia lui Gigi Becali dupa ce fanii au scris mesaje anti-Sumudica pe peretii bazei din Berceni: "Gata, s-a facut!" Promisiunea facuta suporterilor

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Fanii si-au exprimat clar opinia in privinta lui Sumudica si, pentru ca mesajul lor sa fie si mai percutant, au scris mesaje pe peretii bazei din Berceni a FCSB.

Gigi Becali nu este suparat pe suporteri, dar le cere sa vina si sa stearga mesajele. In plus, patronul FCSB le promite ca Marius Sumudica nu va antrena echipa.



"E forma lor de a protesta. Nu sunt suparat pe ei. Pentru ce sa fiu suparat? Eu le respect decizia, inseamna ca Sumudica nu va fi antrenor la noi. Gata, s-a facut! Dar daca ma respecta, sa vina sa repare ce au vopsit pe acolo. Iar daca nu vin intr-o saptamana sa repare, fac eu si gata, fara nicio suparare. Dar eu le cer asta ca forma de respect fata de mine. Plus ca le promit ca nu vine Sumudica, gata!", a declarat Gigi Becali pentru GazetaSporturilor.