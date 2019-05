Marius Sumudica i-a raspuns lui Gigi Becali! "Asta e cea mai buna solutie pentru FCSB" Ce planuri are antrenorul

Marius Sumudica are o relatie foarte buna cu Gigi Becali si l-ar putea inlocui pe Mihai Teja pe banca FCSB.

Marius Sumudica este unul dintre numele vehiculate pe lista posibililor inlocuitori ai lui Mihai Teja pe banca FCSB.

Antrenorul roman al lui Al Shabab a explicat ca in acest moment el nu este dispus sa antreneze in Romania, desi se simte flatat de faptul ca suporterii stelisti si-l doresc pe banca echipei.

"In legatura cu tot ce s-a scris. A fost o zi foarte grea pentru mine, am primit sute de telefoane de la fani stelisti care imi spuneau sa vin la FCSB si mesaje de la rapidisti, care ma implorau sa nu ma duc. Eu vreau sa aduc in discutie un singur lucru si sa spun ca ma simt flatat ca fanii unei echipe cu care au am fost intr-o oarecare disputa m-au apreciat si am citit ca am peste 80% pe unele site-uri. Asta nu ma face decat sa ma simt mandru, dar vreau sa pun punct acestor discutii. Il respect pe Gigi Becali, nu ascund ca am avut foarte multe discutii si cu Meme Stoica, cu Gigi Becali nu am vorbit si nu s-a pus in discutie sa preiau FCSB-ul. In momentul de fata eu am contract inca un an cu Al Shabab, am un meci important in momentul de fata si cred ca cea mai buna solutie este sa-l numeasca pe Edi Iordanescu antrenor. Eu nu sunt dispus sa vin la FCSB si cu asta am spus totul. Am decis sa raman in strainatate. In momentul de fata, cred ca Gigi Becali ar lua cea mai buna decizie in a-l numi pe Edi Iordanescu antrenor", a spus Marius Sumudica la DigiSport.

