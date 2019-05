Denis Alibec nu si-a iertat colegii dupa infrangerea cu Viitorul! "Mi-am facut datoria sa pasez, nu-i invat sa dea si gol" Ce spune de o revenire la FCSB!

Astra a pierdut meciul cu Viitorul, scor 0-3.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Viitorul a castigat categoric meciul cu Astra si continua lupta pentru locul trei in Liga 1. Echipa lui Gica Hagi se va lupta in ultima etapa pentru podium cu Universitatea Craiova.

Astra, in schimb, este o echipa fara obiectiv pe final de play-off. Trupa lui Costel Enache nu mai poate fi depasita de Sepsi, dar nici nu mai are sanse la un loc de cupa europeana. Astra poate ajunge in preliminariile UEFA Europa League daca va castiga Cupa Romaniei.

La finalul partidei cu Viitorul, Denis Alibec a vorbit despre situatia grea de la Giurgiu.

"Suntem in cadere. Am castigat un singur meci, si ala cu sansa. Nu am o explicatie. Trebuie sa avem alta mentalitate daca vrem sa castigam finala Cupei.

Asta e fotbalul, eu mi-am facut datoria sa le pasez colegilor, mai departe nu-i invat sa dea si gol! Probabil alta era partida daca dadeam gol, cei de la Viitorul se desfaceau si puteam sa mai mamrcam. Sper sa aratam altfel in finala, nu cum am aratat in acest play-off. O puten scoate la capat in Cupa Romaniei. Putem avea o vacanta frumoasa", a spus Denis Alibec pentru Look Sport.

Fiind unul din jucatorii preferati ai lui Marius Sumudica, Denis Alibec a vorbit despre o posibila intoarcere la FCSB, in cazul in care antrenorul de la Al Shabab se va intelege cu Gigi Becali.

"Nu cred ca vine Sumudica la FCSB. Dar totul e posibil. Deocamdata eu sunt la Astra, nu stiu ce va fi in viitor, voi vedea", a adaugat atacantul Astrei.

Sumudica, impresionat de fanii stelisti

Marius Sumudica este unul dintre numele vehiculate pe lista posibililor inlocuitori ai lui Mihai Teja pe banca FCSB.

Antrenorul roman al lui Al Shabab a explicat ca in acest moment el nu este dispus sa antreneze in Romania, desi se simte flatat de faptul ca suporterii stelisti si-l doresc pe banca echipei.

"In legatura cu tot ce s-a scris. A fost o zi foarte grea pentru mine, am primit sute de telefoane de la fani stelisti care imi spuneau sa vin la FCSB si mesaje de la rapidisti, care ma implorau sa nu ma duc. Eu vreau sa aduc in discutie un singur lucru si sa spun ca ma simt flatat ca fanii unei echipe cu care au am fost intr-o oarecare disputa m-au apreciat si am citit ca am peste 80% pe unele site-uri. Asta nu ma face decat sa ma simt mandru, dar vreau sa pun punct acestor discutii. Il respect pe Gigi Becali, nu ascund ca am avut foarte multe discutii si cu Meme Stoica, cu Gigi Becali nu am vorbit si nu s-a pus in discutie sa preiau FCSB-ul. In momentul de fata eu am contract inca un an cu Al Shabab, am un meci important in momentul de fata si cred ca cea mai buna solutie este sa-l numeasca pe Edi Iordanescu antrenor. Eu nu sunt dispus sa vin la FCSB si cu asta am spus totul. Am decis sa raman in strainatate. In momentul de fata, cred ca Gigi Becali ar lua cea mai buna decizie in a-l numi pe Edi Iordanescu antrenor", a spus Marius Sumudica la DigiSport.