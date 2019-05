Gigi Becali, atacat IN DIRECT! "Nu are nicio legatura cu fotbalul! Si-a luat o jucarie si crede ca va castiga bani" Mesaj fara precedent pentru patronul FCSB!

Becali a anuntat ca Mihai Teja nu va mai fi antrenorul FCSB.

Gigi Becali a anuntat ca Mihai Teja nu va mai ramane la FCSB in sezonul viitor. Patronul ros-albastrilor a anuntat ca urmatorul antrenor care va ajunge la FCSB va trebui sa petreaca cateva zile la academia lui Gica Hagi, pentru a lua lectii.

Cornel Dinu a rabufnit la declaratia lui Becali si l-a atacat in direct pe patronul de la FCSB.

"In urma cu zece ani spunea ca Hagi nu o sa ajunga niciodata antrenor, iar acum spune ca isi trimite viitorul antrenor sa ia lectii de la Hagi! Nu e de vina el.

Cine ii da voie sa vorbeasca pe scena publica numai prostii...el nu are nicio legatura cu fotbalul, fotbalul e un chilipir al lui Fecali asta si de aici toata lumea se uita la el ca la Maglavia", a spus Cornel Dinu pentru Telekom Sport.

Fostul dinamovist nu s-a putut abtine si a continuat atacul. Mai mult, Cornel Dinu l-a criticat si pe fostul jucator de la FC Botosani, Olimpiu Morutan, fotbalist pe care Becali vrea sa obtina milioane de euro.

"Lumea ii face un mare rau. El e un caz, saracul, patologic. Si-a luat si el un chilipir, o jucarie si crede ca din asta va castiga bani, ca la el nu este nimic intamplator. Ati vazut ultima declaratie, cine vine, joaca ala, ala, ala...a pus patru jucatori. El nu se gandeste ca Morutan saracul nu stie sa alerge...cum o sa castige pe el cat vrea el?", a continuat Dinu.

Mihai Teja, OUT de la FCSB

Becali ii felicita pe campionii de la CFR. La anul vrea el sa se bucure pentru titlu. Becali renunta la Mihai Teja, pe care l-a angajat la inceputul anului. Patronul FCSB a inceput cautarile pentru banca echipei.

"Sa felicitam campionii. Merita campionatul, l-au luat pe merit. L-am si sunat pe Petrescu. Nu mi-a raspuns, probabil o sa ma sune. N-a fost nicio Pricina. E echipa mai puternica, a fost cea mai tare in play-off. Am cerut o statistica. Voluntari - Chiajna - Calatasi.. noi am facut 8 puncte. CFR a facut 14 puncte! Echipele mici trebuie sa fie batute. La noi, s-a intamplat ceva ce n-am vazut niciodata. Mi-era frica si daca jucam cu o echipa din liga a 3-a. Nu jucam nimic! Poate o sclipire Coman, ceva...

N-am vazut o echipa care sa-i aiba pe Momcilovic afara un an, Pintilii afara, Stan afara. O sa fac o investigatie, sa vad cine e vinovatul? Maseurul, doctorul, antrenorul, preparatorul fizic... cine e vinovat? N-am raspunsurile. De aseara pun intrebari, azi incep investigatiile. Sa vedem cine-mi da raspunsul corect. Pintilii intra, iese, intra, iese. Marko a stat un an, desi n-a avut os rupt. O sa cer pareri specialistilor. Meciul cu CFR va fi ultimul pentru Teja. Nu stiu cine-i ia locul. Cine va fi in locul lui, nu stiu... Nu fac nimic impotriva suporterilor. Dar, daca pun antrenor, vreau pace. Daca suporterii sunt de acord, il iau. Daca nu... nu!", a spus Becali la PRO X.