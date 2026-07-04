Reacția lui Florentin Petre când a văzut cine a semnat cu Dinamo: „Nu cunosc niciun jucător”

Prezent la turneul FIBA 3x3 Nations League organizat la Circul Metropolitan din București, fostul secund al „câinilor” a discutat despre noua campanie de achiziții a clubului. Potrivit acestuia, fotbaliștii aduși recent nu făceau parte din planurile tactice pregătite alături de Zeljko Kopic.

„Nu știu nimic. Despre fotbal... mai bine să revenim la baschet. Am văzut că s-au făcut transferuri. Nu știu niciun jucător din cei care au venit, nu erau doriți de noi. Știu doar ce am avut: jucători de calitate, buni. Dacă aveam trei-patru jucători cu nivel mult mai ridicat ne puteam bate la campionat”, a spus tehnicianul.