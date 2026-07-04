Reacția lui Florentin Petre când a văzut cine a semnat cu Dinamo: „Nu cunosc niciun jucător”

Reacția lui Florentin Petre când a văzut cine a semnat cu Dinamo: „Nu cunosc niciun jucător” Superliga
SPORT.RO
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Florentin Petre a vorbit deschis despre mutările făcute de echipa din Ștefan cel Mare în această vară, recunoscând că jucătorii proaspăt sosiți nu se aflau pe lista vechiului staff.

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Prezent la turneul FIBA 3x3 Nations League organizat la Circul Metropolitan din București, fostul secund al „câinilor” a discutat despre noua campanie de achiziții a clubului. Potrivit acestuia, fotbaliștii aduși recent nu făceau parte din planurile tactice pregătite alături de Zeljko Kopic.

„Nu știu nimic. Despre fotbal... mai bine să revenim la baschet. Am văzut că s-au făcut transferuri. Nu știu niciun jucător din cei care au venit, nu erau doriți de noi. Știu doar ce am avut: jucători de calitate, buni. Dacă aveam trei-patru jucători cu nivel mult mai ridicat ne puteam bate la campionat”, a spus tehnicianul.

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Pierderi grele pentru echipa alb-roșie

În timp ce la capitolul veniri figurează nume noi precum Adriano Manole, Ianis Doană, Răzvan Radu sau Martin Pascual, gruparea a pierdut piese de bază în această vară. Fostul antrenor a subliniat impactul negativ pe care îl vor avea plecările mijlocașului Eddy Gnahore și stoperului Kennedy Boateng, amândoi părăsind formația din postura de jucători liberi de contract, la fel ca Georgi Milanov sau Jordan Ikoko.

„Se va simți că lipsesc Boateng și Gnahore. Erau doi dintre cei mai buni jucători din Liga 1. Boateng a fost și este cel mai bun fundaș din România”, a transmis fostul mijlocaș dinamovist.

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