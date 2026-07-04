Mondial încheiat pentru Istvan Kovacs? Vestea dată azi de FIFA

Mondial încheiat pentru Istvan Kovacs? Vestea dată azi de FIFA CM 2026
SPORT.RO
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Istvan Kovacs (41 de ani) a arbitrat până acum două meciuri la Cupa Mondială, ambele în faza grupelor.

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Istvan KovacsFIFAPierluigi CollinaCupa Mondiala
Din articol

Istvan Kovacs a fost delegat de Pierluigi Collina la două partide din faza grupelor: Tunisia - Japonia 0-4, care a fost și meciul cu numărul 1.000 din istoria Cupei Mondiale, și Iordania - Argentina 1-3.

Istvan Kovacs, în continuare fără meci în fazele eliminatorii de la CM 2026

Centralul român nu a fost delegat la nicio partidă din faza 16-imilor, însă aștepta să primească un meci în optimi. FIFA a anunțat, sâmbătă, alte două delegări, iar Kovacs nu a fost ales nici de această dată.

Blockbusterul Portugalia - Spania (luni, 22:00) va fi condus de o brigadă din Anglia, cu Anthony Taylor la centru, iar la SUA - Belgia (marți, 3:00) a fost trimis iordanianul Adham Makhadmeh.

Până acum, FIFA a anunțat delegările pentru 6 dintre cele 8 partide din actuala fază a Cupei Mondiale. Istvan Kovacs ar mai putea fi trimis doar la Argentina - Egipt (marți, 19:00) sau Elveția - Columbia (marți, 23:00).

Istvan Kovacs, la CM 2026

  • Istvan kovacs iordania argentina 11
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Arbitrii delegați pănă acum la meciurile din optimile CM 2026

  • Canada - Maroc: Michael Oliver (Anglia)
  • Paraguay - Franța: Ilgiz Tantashev (Uzbekistan)
  • Brazilia - Norvegia: Ismail Elfath (SUA)
  • Mexic - Anglia: Alireza Faghani (Australia)
  • Portugalia - Spania: Anthony Taylor (Anglia)
  • SUA - Belgia: Adham Makhadmeh (Iordania)
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