Mondial încheiat pentru Istvan Kovacs? Vestea dată azi de FIFA

Istvan Kovacs a fost delegat de Pierluigi Collina la două partide din faza grupelor: Tunisia - Japonia 0-4, care a fost și meciul cu numărul 1.000 din istoria Cupei Mondiale, și Iordania - Argentina 1-3.

Istvan Kovacs, în continuare fără meci în fazele eliminatorii de la CM 2026

Centralul român nu a fost delegat la nicio partidă din faza 16-imilor, însă aștepta să primească un meci în optimi. FIFA a anunțat, sâmbătă, alte două delegări, iar Kovacs nu a fost ales nici de această dată.

Blockbusterul Portugalia - Spania (luni, 22:00) va fi condus de o brigadă din Anglia, cu Anthony Taylor la centru, iar la SUA - Belgia (marți, 3:00) a fost trimis iordanianul Adham Makhadmeh.

Până acum, FIFA a anunțat delegările pentru 6 dintre cele 8 partide din actuala fază a Cupei Mondiale. Istvan Kovacs ar mai putea fi trimis doar la Argentina - Egipt (marți, 19:00) sau Elveția - Columbia (marți, 23:00).